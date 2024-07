Teraz Opera GX robi jeszcze większy użytek ze sztucznej inteligencji

Przeglądarka Opera GX, a właściwie zintegrowana z nią Aria, nauczyła się nowych trików. Sztuczna inteligencja jest teraz w stanie wygenerować obraz, wgrane zdjęcie – zinterpretować, a przeprowadzoną rozmowę – podsumować, przekazując przy okazji linki do źródeł.

Kilka dni temu prezentacji doczekała się Opera One R2 – nowa wersja przeglądarki, w której sztuczna inteligencja odgrywa jeszcze większą rolę i stwarza jeszcze większe możliwości. Teraz podobnej aktualizacji doczekała się norwesko-polska przeglądarka dla graczy: Opera GX.

Przeglądarka Opera GX wygeneruje Ci obraz i zinterpretuje inny

Gracze i nie-gracze korzystający z tego programu mogą już zainstalować aktualizację, rozszerzającą funkcjonalność wbudowanej sztucznej inteligencji, zwanej Aria. Kluczową rolę odgrywa tu integracja z dwoma modelami firmy Google, mianowicie WaveNet i Imagen 2. Ten pierwszy pozwala na błyskawiczną zamianę tekstu na mowę.

Jeszcze ciekawszy jest drugi, który sprawia, że możliwe jest generowanie obrazów na podstawie opisu i tekstowych podpowiedzi. Aria pozwala użytkownikom skorzystać z takiej opcji 30 razy dziennie.

Pozostając w temacie obrazów, wypada wspomnieć także, że Aria w Operze GX zyskała zdolność rozumienia i identyfikowania tego, co widzi. Wystarczy przesłać zdjęcie i spytać o to, co się na nim znajduje, a po chwili użytkownik otrzyma odpowiedź, wraz z kontekstem. Sztuczna inteligencja poradzi sobie również chociażby z rozwiązaniem zapisanego na kartce działania matematycznego.

Czat z Arią został też wzbogacony o dwie funkcje. Pierwsza – podsumowanie czatu – pozwala na wyciągnięcie najważniejszych szczegółów z przeprowadzonej rozmowy. Druga zaś – linki do źródeł – pozwala zobaczyć, skąd pochodzą informacje udzielone przez sztuczną inteligencję i (ewentualnie) dowiedzieć się więcej.

Aktualizacja jest już dostępna

Wszystko to nie są może funkcje, których nie dałoby się znaleźć w innych narzędziach opartych na sztucznej inteligencji. To jednak, co wyróżnia Arię i daje jej moc, to fakt, że jest wbudowana w przeglądarkę. Dzięki temu dostęp do tego wszystkiego ma się zawsze pod ręką i nie trzeba nawet opuszczać aktualnie odwiedzanej strony.

Opera GX oficjalnie doczekała się już tej aktualizacji i każdy użytkownik może ją zainstalować na swoim komputerze.

Swoją drogą, ta aktualizacja wyraźnie pokazuje, w którą stronę podąża Opera. Na początku tego roku, będąc w Oslo, miałem okazję porozmawiać z twórcami GX i wiem, że to wciąż nie wszystkie zastosowania sztucznej inteligencji, które chodzą im po głowach. Będzie tego więcej. Dużo więcej.