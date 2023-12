Zmiany na TikToku spodobają się użytkownikom tabletów  

TikTok to aplikacja, która nie tylko w Polsce, ale też na świecie bije kolejne rekordy popularności. Liczba użytkowników, która nieustannie się zwiększa, oznacza, że z platformy korzystają oni za pomocą rozmaitych urządzeń mobilnych. Do tej pory przeglądanie TikToka na tablecie nie należało to najbardziej komfortowych. Już niedługo ma się to jednak zmienić.

TikTok chce nadal eksperymentować

Aplikacja niejako korzystając ze swojej popularności, niemal przez cały czas testuje rozmaite funkcje, które mają rozszerzyć możliwości jej działania, albo poprawić komfort użytkowników podczas przeglądania tiktoków. Owocem udanych testów jest wprowadzona na początku grudnia 2023 roku w naszym kraju funkcja zakupu biletów na koncert. Jest to możliwe dzięki współpracy platformy z serwisem Ticketmaster.

W swoim najnowszym oświadczeniu, które zapowiada usprawnienia, jakimi dzięki aktualizacji będą mogli cieszyć się użytkownicy urządzeń z większym ekranem, TikTok zapewnia również, że nadal będzie testować kolejne przydatne rozwiązania. Twórcy aplikacji na tapet wzięli obecnie stworzenie kanałów tematycznych. Dzięki nim możliwe byłoby przeglądanie filmów z konkretnej kategorii takiej jak gry, sport, czy jedzenie.

Apka na większym ekranie zyskała usprawnienia

Zmiany zapowiedziane przez twórców aplikacji mają w znaczący sposób podnieść komfort korzystania z TikTok na urządzeniach z większym ekranem. W komunikacie wspomniano, że mowa nie tylko o tabletach, ale także składanych smartfonach, które stają się coraz bardziej popularne.

Po aktualizacji ich użytkownicy będą mogli cieszyć się ze zmiany w widoku kanału wideo, która ma zapewnić lepszą przejrzystość prezentowanych treści, usprawnione paski nawigacyjne oraz możliwość korzystania z aplikacji zarówno w trybie pionowym, jak i poziomym.

Nie jest to z pewnością żadna rewolucja. To zwyczajna optymalizacja apki pod kątem korzystania z niej na większych urządzeniach. Warto dodać, że TikTok nie ogłosił żadnej mapy wydań, która określałaby spodziewane terminy i regiony, w jakich wspomniana aktualizacja będzie dostępna. Firma używa jednak stwierdzeń takich jak: „ludzie mogą teraz oglądać”, co sugeruje, że update powinien trafić do użytkowników na całym świecie niemal natychmiast.