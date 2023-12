Szalony pomysł: smartfon Sony Xperia z obiektywem wyposażonym w obrotowy pierścień

Smartfony Sony, choć obecnie są już raczej rzadko wybierane, wciąż mogą zaskoczyć. Informacje o nadchodzącym modelu Xperia Pro-II są intrygujące.

Nietypowa konstrukcja

Sony Xperia Pro-I był nieprzeciętnym smartfonem. Sprzęt ten miał swoją premierę końcem października 2021 roku. Udało nam się go zrecenzować w kwietniu 2022 roku. Kombinacja zaawansowanych funkcji fotograficznych z wysoką ceną stała się murem nie do przebicia dla większości potencjalnych klientów. Nawet fani marki często odpuszczali zakup tego sprzętu, zwłaszcza że miał też kilka irytujących wad.

(fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Kilka rzeczy, które charakteryzowały to urządzenie, może ponownie pojawić się w nadchodzącej Xperii Pro-II. Chodzi głównie o aparat ze zmienną przysłoną. Co prawda w modelu tym nie dało się jej płynnie regulować, a jedynie przełączać się pomiędzy f/2.0 a f/4.0, ale była to funkcja godna odnotowania – zwłaszcza, że następca tego modelu może mieć tę funkcję jeszcze bardziej rozwiniętą.

Chodzi o fizyczny pierścień w sekcji aparatu, który miałby odpowiadać za przełączanie się między trybami przysłony. Być może mógłby spełniać też inne zadania, w zależności od ustawienia – na przykład można by za jego pomocą decydować o wartości optycznego przybliżenia.

To całkiem eleganckie nawiązanie do aparatów z dużymi obiektywami podpinanymi do korpusu i fizycznymi pierścieniami do regulacji podstawowych nastawów optyki. Jak miałoby to wyglądać w znacznie mniejszym smartfonie? Cóż – źródło tych plotek nie dysponuje żadnymi zdjęciami, więc jak na razie całość trzeba traktować z przymrużeniem oka.

Kiedy nowe smartfony Sony Xperia?

Premiera modeli Xperia Pro-II mogłaby mieć miejsce w przyszłym roku. Niewykluczone, że Sony zabierze smartfon na targi Mobile World Congress, które odbędą się pod koniec lutego. Nawet jeśli nie zobaczymy wtedy drogiej propozycji z linii Pro, to zapewne będziemy mogli sprawdzić, co nowego pojawi się w Xperii 1 VI oraz Xperii 5 VI.

Jakiekolwiek plotki o planowanych premierach Sony właściwie cieszą, biorąc pod uwagę ostatnie pogłoski dotyczące tego, że firma może całkowicie wycofać się z rynku mobilnego.