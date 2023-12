Sprawdź, jaki z Ciebie gracz. Steam przygotował podsumowanie 2023 roku

PlayStation, Xbox, Spotify, Apple Music, YouTube Music i wiele innych usług umożliwia wygenerowanie personalizowanych podsumowań mijającego roku. Podobną opcję oferuje teraz Steam.

Konsolowcy mieli już swoje podsumowanie

Łowcy achievementów, korzystający głównie z konsol PlayStation i Xbox, mogli już w ubiegłym tygodniu zapoznać się ze swoimi statystykami dotyczącymi tego, ile czasu poświęcili poszczególnym grom w kończącym się 2023 roku. Swoje podsumowanie mogli przejrzeć też ci, którzy preferują kieszonsolkę Nintendo Switch.

Zestawienia te czekają na użytkowników po zalogowaniu się na osobiste konta. Zgrabne podliczenia pomagają zorientować się, jak kształtował się nasz gamingowy gust w ostatnich miesiącach.

Steam Replay 2023

Nie tylko konsolowcy mogą sprawdzić, w co najczęściej grali w 2023 roku. Bardzo podobny zabieg zastosował Steam. Wystarczy zalogować się w aplikacji mobilnej lub przejść na stronę główną sklepu na store.steampowered.com, by zobaczyć wielki banner z napisem „Podsumowanie Steam 2023 roku” i wstążkę „Zobacz swoje roczne podsumowanie Steam”. Po kliknięciu zyskamy garść informacji na temat swoich preferencji co do gier.

Steam nie tylko podliczył, ile osiągnięć zdobyliśmy, ale też wskazuje, ile sesji w sumie urządziliśmy. Dostaniemy nawet ładną podziałkę czasową, ukazującą, w których miesiącach można było nas najczęściej spotkać przy komputerze lub ze Steam Deckem w dłoni. Oczywiście nie brak też drobiazgów, bezpośrednio wskazujących, które z gier są naszymi ulubionymi.

Szkoda, że podobnych statystyk nie publikują Epic Games Store albo GOG. Choć Steam pozostaje najpopularniejszą platformą na PC, na której kupujemy gry w wersji cyfrowej, nie jest jedyną. Dane połączone ze wszystkich launcherów, jakie uruchamialiśmy w ostatnim roku na naszym komputerze – to by dopiero było coś!