Ten fajny, świecący smartfon dostaje aktualizację do Androida 14

Nothing Phone (2) to jeden z najciekawszych smartfonów ostatnich lat. Stara się zwrócić na siebie uwagę za pomocą przezroczystej obudowy ze specjalnymi paskami świetlnymi. Teraz zyskał ważną aktualizację.

Android 14 dla Nothing Phone (2)

Nothing od dłuższego czasu prowadził testy Androida 14 dla swojego najnowszego modelu smartfona z lipca bieżącego roku. Pierwsza wersja beta tego oprogramowania pojawiła się w niepublicznych kanałach dystrybucji w październiku. Co zabrało tyle czasu programistom?

Nothing Phone (2), źródło: Nothing

Otóż Nothing Phone (2) działa na nakładce systemowej Nothing OS, która wprowadza sporo zmian wizualnych względem czystego Androida. Dzięki nim smartfony tego producenta mają swój niepodrabialny styl, zwykle tonący w kontrastowej bieli, czerni, szarościach, a do tego od czasu do czasu widzimy tam wyróżniające się elementy w żywej czerwieni. Opracowanie dodatkowych drobiazgów chwilę trwało, ale pozwoliło na odświeżenie koncepcji.

Firma potwierdziła, że proces aktualizacji urządzenia do nakładki Nothing OS 2.5 się rozpoczął. Oprócz tego, co Google „na stałe” wbudowało w Androida 14, posiadacze Nothing Phone (2) będą mogli skorzystać z całej palety nowych widżetów i rozszerzonych opcji dostosowywania wyglądu ekranu głównego.

Pojawiły się też wygodne skróty obsługi telefonu: mamy gest przeciągnięcia po ekranie trzema palcami, który wywołuje menu zrzutu ekranu, a także możliwość dostosowania działania przycisku zasilania po dwukrotnym kliknięciu.

Użytkownicy będą mogli też wykorzystać światła Gylph na tyle obudowy w nowy sposób. Jedno z ustawień zsynchronizuje je z czasem, jaki pozostał do zapisanego w Kalendarzu Google wydarzenia.

8.8 Ocena

Co z Nothing Phone (1)?

Choć Android 14 dla tegorocznego Nothing Phone (2) to dobre wieści, to kiedy możemy się spodziewać podobnej aktualizacji dla poprzedniego modelu? Jak podano w komunikacie Nothing, jeszcze przed końcem roku firma uruchomi testy beta systemu Nothing OS 2.5 dla Nothing Phone (1). Jeśli na ukończenie prac poczekamy tyle, ile w przypadku modelu Phone (2), to nowa wersja Androida powinna wylądować mniej więcej w marcu 2024 roku.