Chcesz mieć wyjątkowy smartfon? Wkrótce taki (niedrogo) kupisz

Jeżeli należysz do grona osób, które narzekają, że wszystkie smartfony wyglądają tak samo, to Nothing Phone (2a) Plus Community Edition jest propozycją dla Ciebie. Dzięki niemu wyróżnisz się w tłumie, szczególnie nocą.

Smartfon Nothing Phone (2a) Plus Community Edition powstał z pomocą społeczności skupionej wokół marki Nothing

Nothing to wciąż młoda marka, ale powoli przebija się do świadomości coraz większej liczby klientów. Postanowiła obrać nietypową dla graczy w segmencie urządzeń mobilnych strategię, z nadzieją, że dzięki niej wyróżni się w tłumie i w ten sposób zachęci ludzi do zakupu jej urządzeń (w jej ofercie znajdują się nie tylko smartfony, ale też słuchawki).

Firma postanowiła zaprosić członków skupionej wokół niej społeczności do wspólnego zaprojektowania specjalnej edycji smartfona Nothing Phone (2a) Plus, który jest dostępny w Polsce od września 2024 roku. Dziś oficjalnie zaprezentowała efekt współpracy – Nothing Phone (2a) Plus Community Edition, który zdecydowanie wyróżnia się w tłumie.

Nothing Phone (2a) Plus Community Edition (źródło: Nothing)

Pomysł wspólnego stworzenia smartfona spotkał się z ogromnym zainteresowaniem – do Nothing wpłynęło ponad 900 zgłoszeń z 47 krajów na całym świecie. Firma wybrała czterech zwycięzców – każdy z nich odpowiada za inny element.

Na panelu tylnym smartfona umieszczono materiał fosforyzujący o zielonym zabarwieniu, który świeci w ciemności, nie potrzebując do tego zasilania z akumulatora. Tę „analogową funkcję” wymyślili Astrid Vanhuyse & Kenta Akasaki we współpracy z Adamem Batesem, który pełni rolę dyrektora designu w Nothing.

Andrés Mateos z kolei zaprojektował sześć tapet, w czym pomogli mu Mladen M Hoyss (Software Design Director w Nothing) i Ken Giang (Software Designer w Nothing). Ian Henry Simmonds natomiast odpowiada za projekt opakowania, w którym zostanie dostarczony smartfon. Kampanię promocyjną wymyśliła zaś Sonya Palma.

Smartfon Nothing Phone (2a) Plus Community Edition będzie dostępny również w Polsce

Sprzedaż tej wersji rozpocznie się 12 listopada 2024 roku na stronie nothing.tech, a jej cenę ustalono na 1988 złotych. Nothing informuje jednak, że wyprodukuje tylko 1000 egzemplarzy modelu Phone (2a) Plus Community Edition, więc należy się spodziewać, że dostępna pula wyprzeda się bardzo szybko, dlatego warto zarejestrować się na ww. stronie już dziś.