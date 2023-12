Rynkiem smartfonów w Polsce rządzą: Korea Południowa, Chiny i USA

Smartfon stał się dla wielu z nas nieodłącznym elementem codzienności. Czy zastanawialiście się kiedyś który producent króluje na polskim rynku? Samsung, Apple, Xiaomi, a może Huawei lub Motorola? Wiemy już, kto jest liderem i to ze sporą przewagą nad konkurencją.

Odwieczna wojna pomiędzy Samsungiem i Apple

Można powiedzieć, że konkurencja pomiędzy gigantem z Cupertino i południowokoreańskim producentem to „święta wojna”, do której już zdążyliśmy przywyknąć. Według danych Statcounter Global Stats z października 2023 roku niewiele się w tym względzie zmieniło. Apple oraz Samsung to zdecydowali liderzy wśród producentów smartfonów na świecie.

Spośród 65 rynków ujętych w tym badaniu, Apple znajduje się na pierwszym miejscu w rankingu popularności w aż 29 krajach. Największy udział w rynku producent iPhone’ów zanotował w m.in. w Japonii (70,23%), Islandii (56,47%), Rosji (30,3%), Wielkiej Brytanii (53,10%) i USA (56,64%). Z kolei Samsung króluje na 26 krajowych rynkach, m.in. w Korei Południowej (67,72%), Izraelu (49,35%), czy Meksyku (23,85%).

Najpopularniejsze marki smartfonów na świecie (źródło: johnsphones)

Oczywiście nie są to jedyni producenci, którzy przewodzą rankingom popularności. Xiaomi jest najczęściej wybieraną marką smartfonów w Grecji, Hiszpanii i Indiach. Inny chiński producent OPPO umocnił swoją pozycję w Azji, stając się najczęściej wybieranym producentem w Indonezji i na Filipinach. Trzeci z chińskich producentów, czyli Tecno, święci z kolei triumfy w Afryce. Marka ta jest liderem rynku w Ugandzie, Demokratycznej Republice Konga i Nigerii.

Biorąc pod uwagę okres od października 2022 roku do października 2023 roku, Apple i Samsung mają niemal identyczny udział w rynku, który wynosi odpowiednio 28,4% i 28,2%. W takim zestawieniu trzecie miejsce zajęło Xiaomi z 12,7% udziału w światowym rynku. Następne miejsca zajęły OPPO z 5,5%, Huawei z 5,3%, vivo z 4,3%, realme z 3,2% i Motorola z 2,3%.

Udział producentów w rynku smartfonów październik 2022 – październik 2023 (źródło: johnsphones)

Smartfony tej marki Polacy wybierają najczęściej

Najpopularniejszymi smartfonami wśród mieszkańców Polski są Samsungi – korzysta z nich aż 33,75% Polaków. Południowokoreański producent prowadzi ze sporą przewagą, ponieważ znajdujące się na drugim miejscu urządzenia Xiaomi mogą pochwalić się udziałami w rynku na poziomie 23,83%. Podium zamyka Apple, które ma 14,43% polskiego rynku smartfonów. Oznacza to, że Polacy dwa razy częściej wybierają urządzenia z serii Galaxy, niż iPhone’y.

Przy okazji opublikowania przedstawionych już powyżej danych, serwis johnsphones przekazał także informacje o najlepiej sprzedających się modelach smartfonów w pierwszej połowie 2023 roku. W tym okresie najpopularniejszy był iPhone 14 Pro Max, który sprzedał się w 26,5 miliona egzemplarzy. Podium uzupełniły iPhone 14 Pro oraz iPhone 14, których sprzedaż w pierwszym półroczu wyniosła odpowiednio 21 mln i 16,5 mln sztuk.

Czwarte miejsce wśród najlepiej sprzedających się urządzeń tego typu zajął iPhone 13. Kolejne 5 miejsc w tym rankingu przypadło modelom Samsunga: Galaxy A14, Galaxy S23 Ultra, Galaxy A14 5G, Galaxy A54 5G i Galaxy A34 5G. Co ciekawe 10. najlepiej sprzedającym się smartfonem w pierwszej połowie 2023 roku został iPhone 11.