Technologia eSIM do tej pory zarezerwowana była dla flagowych smartfonów i wybranych smartwatchy. Firma mPTech wzięła jednak sobie za cel udostępnić to rozwiązanie również posiadaczom tańszych urządzeń. Nowy myPhone Now eSIM jest pierwszym z nich.

myPhone Now eSIM to najtańszy w Polsce smartfon z eSIM

Technologia eSIM stosunkowo niedawno pojawiła się na pokładzie urządzeń mobilnych, jednak – jak każde nowe rozwiązanie – w pierwszej kolejności tych najdroższych, na zakup których pozwolić sobie mogą jedynie bardziej zamożni klienci.

Firma mPTech postanowiła przełamać ten schemat i zaczęła wprowadzać eSIM do bardziej przystępnych cenowo smartfonów. W pierwszej kolejności zastosowano ją w modelach marki HAMMER (Blade 3 i Explorer Pro), a od teraz rozwiązanie to będzie dostępne również dla właścicieli myPhone Now eSIM.

źródło: mPTech

Co bardzo istotne, myPhone Now eSIM jest aktualnie najtańszym smartfonem w Polsce z eSIM. Jego cenę ustalono bowiem na bardzo przystępnym poziomie 749 złotych i można go już kupić w oficjalnym sklepie internetowym firmy mPTech.

Specyfikacja myPhone Now eSIM

Smartfon, oprócz eSIM, oferuje również dwa sloty na klasyczne karty SIM w formacie nano. Technologia eSIM aktualnie nie jest jednak dostępna u wszystkich operatorów, a jedynie w Orange (w tym Orange Flex) i dla wybranych klientów T-Mobile.

Specyfikacja myPhone Now eSIM obejmuje również wyświetlacz IPS o przekątnej 6,08 cala i rozdzielczości HD+ 1560×720 pikseli (proporcje 19,5:9), który zajmuje 80% powierzchni panelu przedniego. W jego górnej części znajduje się wycięcie, w którym umieszczono aparat o rozdzielczości 8 Mpix z funkcją Face Unlock.



źródło: mPTech

Sercem smartfona jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio P22 1,8 GHz, który współpracuje z 4 GB LPDDR4 RAM. Pamięć wbudowana ma zaś pojemność 64 GB i da się ją rozszerzyć przy pomocy karty microSD (obsługiwane są karty do 256 GB).

Model ten oferuje również potrójny aparat 13 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix i czytnik linii papilarnych na panelu tylnym oraz moduł NFC. Całość działa pod kontrolą Androida 10 i jest zasilana przez akumulator o pojemności 4000 mAh (ładowanie przez port USB-C; obsługa USB OTG).

myPhone Now eSIM ma wymiary 154,5×73,2×8,9 mm i waży 162 gramy. W sprzedaży dostępna jest tylko jedna, niebieska wersja kolorystyczna.