Wiemy, jak będzie wyglądać Motorola moto g 5G (2024). Jest jedna spora zmiana

Wszystko wskazuje na to, że Motorola będzie kontynuować tworzenie nowych modeli w swojej budżetowej serii smartfonów. W sieci pojawiły się rendery Motoroli moto g 5G (2024), które ujawniają, że jeden z elementów został mocno zmieniony. Co już wiemy o tym urządzeniu?

Kilka słów o poprzedniku

Motorola moto g 5G (2023) została oficjalnie zaprezentowana w maju 2023 roku. To smartfon, którego można zaliczyć do solidnych budżetowców. Producent wyposażył go w 6,5-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ (1600×720 pikseli) z 120 Hz odświeżaniem. Warto zwrócić uwagę, że pod maską znalazł się procesor Qualcomm Snapdragon 480+ z modemem 5G oraz 4 GB RAM, a akumulator oferuje pojemność aż 5000 mAh.

Ponadto w tegorocznym modelu mamy 48 Mpix aparat główny, głośniki stereo z Dolby Atmos oraz moduł eSIM. Co prawda zabrakło tutaj NFC, ale specyfikacja nadal jest całkiem udana jak na urządzenie z niskiej półki.

Tak będzie wyglądać przyszłoroczna Motorola

W sieci pojawiły się rendery modelu moto g 5G 2024, które zostały udostępnione przez portal mysmartprice. Na pierwszy rzut oka przyszłoroczna Motorola ma znajomy design, który w zasadzie niewiele różni się od opisanego powyżej smartfona z 2023 roku. Mamy więc tutaj do czynienia z lekko zaokrąglonymi krawędziami, płaskim ekranem oraz zdecydowanie szerszą od pozostałych ramką u dołu wyświetlacza.

rendery motorola moto g 5g (2024) (źródło: mysmartprice)

Skoro jesteśmy już przy tym punkcie specyfikacji, to według nieoficjalnych informacji będzie mieć on przekątną 6,5 cala, czyli dokładnie taką jak jego poprzednik. Serwis twierdzi, że także inne parametry ekranu w nowym modelu pozostaną niezmienione. Istnieje jednak jedna, spora różnica pomiędzy tymi smartfonami. Zauważymy ją od razu, gdy spojrzymy na tylny panel urządzenia.

Jest to oczywiście przeprojektowana wyspa aparatów. Chociaż nie wiadomo jakie sensory się w niej znajdą, to widać tutaj zdecydowanie nowocześniejszą konstrukcję, podobną do tej znanej z modeli moto g24 power, czy moto g34 5G.

Rendery pokazują, że przyciski zasilania i głośności zostaną umieszczone na prawej krawędzi smartfona, a na lewej znajdzie się tacka na kartę SIM. W smartfonie znajdzie się także złącze audio 3,5 mm. Według doniesień, Motorola moto g 5G (2024) będzie mieć wymiary 164,4 x 74,9 x 8,2 mm.