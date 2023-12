Wykradł pliki GTA 6 z serwerów. Za karę spędzi resztę życia w szpitalu

18-letni haker, odpowiedzialny m.in., za wyciek plików GTA VI, został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Dodajmy, że jest on członkiem grupy Lapsus$, która ma na koncie wielokrotne włamania na serwery dużych korporacji i nie tylko. Obecnie młody cyberprzestępca jest zmuszony do bezterminowego pozostawania na zabezpieczonym oddziale w placówce medycznej.

Ach, te wycieki…

Duże firmy, które odpowiedzialne są za interesujące z punktu widzenia konsumentów produkty, przeważnie mogą pochwalić się sporymi zyskami. Z kolei tam, gdzie jest pieniądz, prędzej czy później znajdą się też osoby, zainteresowane szybkim i niekoniecznie uczciwym zyskiem. W dobie wszechobecnej cyfryzacji łatwiej jest bowiem wykraść poufne dane dużym firmom, co potwierdzić może, chociażby niedawny wyciek danych medycznych z ogólnopolskich laboratoriów ALAB.

Czasami jednak udaje się ująć sprawcę lub sprawców, odpowiedzialnych za tego typu ataki, a wymierzane im kary mogą być naprawdę różne. Jednym z „pechowców” jest 18-letni Arion Kurtaj z Oxfordu. Za ubiegłoroczną kradzież nieopublikowanych jeszcze klipów z GTA VI oraz inne przestępstwa związane z wykradaniem danych (w tym z firmy Nvidia), może już nigdy nie wyjść na wolność.

Zbyt drastyczny wyrok dla złodzieja plików GTA VI? Niekoniecznie

Jak podaje BBC, Kurtaj był w stanie wykraść pliki z serwerów Rockstar Games, wykorzystując do tego Amazon Fire TV Stick, hotelowy telewizor oraz smartfona. Żeby było jeszcze „śmieszniej”, zdołał tego dokonać na przepustce i to pomimo dozoru policyjnego, którym był wówczas objęty. Choć kara ma w domyśle zniechęcać potencjalnych przestępców do kontynuowania zabronionych czynów, 18-latek zdaje się tym drobnym szczegółem specjalnie nie przejmować.

Odpowiedzialny za niego personel medyczny (chłopak cierpi na spektrum autyzmu), uznał bowiem w raporcie dotyczącym zdrowia psychicznego młodego hakera, iż jest on, „wysoce zmotywowany, aby jak najszybciej powrócić do cyberprzestępstw”. Nastolatek może pozostać w zabezpieczonym szpitalu do końca swojego życia, o ile doktorzy nie stwierdzą, że nie stanowi on już zagrożenia.

Obrońcy młodego członka grupy Lapsus$ próbowali przekonać Sędzinę, że wyciek danych z Rockstar Games ostatecznie w żaden sposób nie zaszkodził popularności produkcji. Biorąc poprawkę na to, jak wielkim zainteresowaniem cieszy się trailer, takie stwierdzenie zdaje się mieć sens.

Niemniej Rockstar widzi ten temat w skrajnie odmienny sposób – według firmy „wyczyn” Kurtaja miał kosztować przedsiębiorstwo ponad 5000000 dolarów oraz tysiące godzin pracy. Sędzina Lees również nie przychyliła się do wniosku obrony, stwierdzając, iż działania chłopaka wyrządziły rzeczywiste szkody. Zhakowanie Rockstar Games nie było zresztą jedyną akcją hakerską – ofiarami grupy padły bowiem zarówno inne firmy, jak i pojedyncze osoby.

Żadna z poszkodowanych firm nie przyznaje się do zapłacenia okupu grupie Lapsus$, aczkolwiek to wcale nie oznacza, że do przekazania środków nie doszło. Ponadto pomimo zabezpieczenia (przynajmniej części), portfeli kryptowalutowych grupy, ujęci hakerzy odmawiają ujawnienia haseł. Nieznana pozostaje więc kwota, jaką Kurtajowi i spółce udało się zagarnąć na skutek ich działań.