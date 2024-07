Nowa Motorola wkrótce w Europie. Znamy już jej cenę

Dopiero co opadł kurz po polskiej premierze modeli Razr 50 i Razr 50 Ultra oraz Moto G85 5G, a już możemy przymierzać się do debiutu kolejnej nowości. Tym razem będzie ną smartfon Motorola Edge 50 5G. Wiemy już, ile będzie kosztował na europejskim rynku.

Ile będzie kosztował nowy smartfon Motorola Edge 50 5G? Kiedy premiera?

Nowa Motka dołączy do trzech modeli z serii Edge 50, które już zadebiutowały na rynku. Mowa o Motoroli Edge 50 Fusion, Edge 50 Pro i Edge 50 Ultra. Cała trójka została zaanonsowana przez producenta w kwietniu 2024 roku. Czwarty członek rodziny ma oficjalnie ujrzeć światło dzienne jeszcze w tym miesiącu.

Ile będzie kosztował? Renomowany informator, Sudhanshu Ambhore, podaje, że klienci w Europie zapłacą za niego 599 euro, co aktualnie jest równowartością około 2580 złotych. Wydaje się, że dość sporo, ale Motorola Edge 40 była droższa, ponieważ kosztowała w Polsce 2999 złotych. Dziś kupicie ją za mniej niż 1500 złotych (to link afiliacyjny – korzystając z niego, wspieracie naszą działalność, za co dziękujemy!).

Co zaoferuje smartfon Motorola Edge 50 5G?

Co istotne, 599 euro będzie ceną konfiguracji z 12 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej, która ma być jedyną dostępną w Europie. Dla przypomnienia, Edge 40 oferowała 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, zatem w obu przypadkach mamy do czynienia ze znacznym progresem.

7 Ocena

Smartfon Motorola Edge 50 5G zaoferuje również akumulator o większej pojemności niż Edge 40 – 5000 mAh vs 4400 mAh, a także moduły NFC i Wi-Fi 6. Wiemy też, że urządzenie obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 68 W i zadebiutuje z Androidem 14 na pokładzie oraz będzie dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: zielonej, szarej i brzoskwiniowej.

Pozostała część specyfikacji technicznej Motoroli Edge 50 5G pozostaje nieznana, ale możliwe, że wkrótce i ona wycieknie, jeszcze przed oficjalną premierą, która jest kwestią najbliższych tygodni. Nie zdziwi nas też, gdy za moment w sieci pojawią się rendery tego modelu, które ujawnią, jak będzie on wyglądał (aczkolwiek nie spodziewamy się żadnej rewolucji, tylko znanego z serii Edge 50 designu).