Motorola prezentuje smartfony z serii Edge 50. Będziecie zachwyceni i… przerażeni

Wielu fanów Motoroli śledziło doniesienia dotyczące serii smartfonów Edge 50. W końcu nadszedł ten dzień, w którym producent postanowił oficjalnie zaprezentować nam trzy urządzenia z serii Edge 50: Edge 50 Ultra, Edge 50 Pro i Edge 50 Fusion. Tym sprzętem można się zachwycić – zarówno designem, jak i specyfikacją, ale także przerazić… ceną.

Każdy znajdzie coś dla siebie?

Najnowsza seria smartfonów Motorola składa się, jak już wspomniałem, z trzech modeli. Są to Motorola Edge 50 Ultra, Edge 50 Pro oraz Edge 50 Fusion. Chociaż urządzenia łączy wspólna seria oraz charakterystyczne dla niej zakrzywione krawędzi, to jednak dzieli bardzo wiele. Każdy może tu znaleźć coś dla siebie, ponieważ producent zaserwował nam tutaj, odpowiednio, ultra-flagowca, flagowca i średniaka.

Motorola Edge 50 Ultra (źródło: Motorola)

Smartfony z pewnością można pochwalić za pojemność wbudowanej pamięci wewnętrznej. Motka nie poszła tutaj „po taniości” i w wersjach z dopiskiem „Pro” oraz „Ultra” 512 GB to standard. Przy czym drugi z nich dostępny będzie także w wariancie z 1 TB przestrzeni na pliki. Co też ważne, model Edge 50 Fusion przewidziano w kilku wersjach, w tym 512 GB. Trzeba jednak mieć świadomość, że tylko w przypadku najwyższego sprzętu mamy do czynienia z UFS 4.0 – w pozostałych dwóch jest to pamięć UFS 2.2.

W codziennym użytkowaniu, oprócz wewnętrznej pamięci, niezwykle istotna jest szybkość ładowania smartfona. Tutaj też nie ma na co narzekać, bo we flagowych modelach akumulator wspiera ładowanie Turbo Power 125 W. W Edge 50 Fusion natomiast zdecydowano się na 68 W.

Motorla Edge 50 Pro (źródło: Motorola)

Jak podkreśla producent, urządzenia z serii Edge 50 czerpią wzornictwo z historii marki. Mamy tutaj więc charakterystyczne krzywizny i zaokrąglenia. Wszystkie nowe modele mają spójny design wyspy aparatu, który płynnie komponuje się z tyłem obudowy.

Wprowadzono też nowe materiały, jak naturalne drewno w modelu Edge 50 Ultra, perłowy polimer firmy Mazzucchelli 1849 w Edge 50 Pro i aksamitny wegański zamsz w Edge 50 Fusion.

Motorla Edge 50 Fusion (źródło: Motorola)

Specyfikacja smartfonów z serii Motorola Egde 50

Zanim przejdziemy do tego, co wyróżnia każdy z modeli, jeszcze chwila o tym, co je łączy. Każda z nowych Motoroli spełnia normę odporności na kurz i wodę na poziomie IP68, a także pracuje w oparciu o system operacyjny Android 14 z nakładką Hello UX.

Szczegółową specyfikację każdego ze smartfonów znajdziecie w tabeli poniżej:

Model Motorola Edge 50 Fusion Motorola Edge 50 Pro Motorola Edge 50 Ultra Wyświetlacz 6,7-cala, pOLED, Full HD, 120 Hz 6,7-cala, pOLED, SuperHD (2712 x 1220 pikseli), 144 Hz, 20:9, HDR 10+, DCI-P3, 2000 nitów 6,7-cala, pOLED, SuperHD (2712 x 1220 pikseli)m 144 Hz, 20:9, HDR 10+, DCI-P3, 2600 nitów, 3D Corning Gorilla Glass Victus Audio stereo, wsparcie dla Dolby Atmos stereo, wsparcie dla Dolby Atmos, Dolby Head Tracking, Snapdragon Sound, dwa mikorfony stereo, wsparcie dla Dolby Atmos, Dolby Head Tracking, Snapdragon Sound, trzy mikorfony Procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 RAM 8 GB / 12 GB LPDDR4X 12 GB LPDDR4X 12 GB / 16 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 128 GB / 256 GB / 512 GB UFS 2.2 512 GB UFS 2.2 512 GB / 1 TB UFS 4.0 Aparat główny 50 Mpix (OIS, f/1.88, 1.0 μm)

13 Mpix (120”, f/2.2, 1,12 μm) 50 Mpix (1/1,55-cala, OIS, f/1.4, 1.0 μm)

13 Mpix (120”, f/2.2, 1,12 μm)

10 Mpix (3x zoom optyczny, f/2.0, 1,0 μm, OIS) 50 Mpix (1/1,3-cala, OIS, f/1.6, 1.2 μm)

50 Mpix (122”, f/2.0, 0,64 μm)

64 Mpix (3x zoom optyczny, f/2.4, 1,0 μm, OIS) Aparat przedni 32 Mpix (f/2.45, 0.7μm) 50 Mpix (f/1.9, 0.64μm) 50 Mpix (f/1.9, 0.64μm) Bateria 5000 mAh, ładowanie TurboPower 68 W 4500 mAh, ładowanie TurboPower 125 W, ładowanie bezprzewodowe 50 W, ładowanie zwrotne 10 W 4500 mAh, ładowanie TurboPower 125 W, ładowanie bezprzewodowe 50 W, ładowanie zwrotne 10 W Łączność 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, NFC 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC Wymiary 161,9 x 73,1 x 7,9 mm 161,23 x 72,4 x 8,19 mm 161,09 x 72,38 x 8,59 mm Waga 174,9 g 186 g 197 g Dostępne kolory Forest Blue, Hot Pink, Marshmallow Blue Black Beauty, Luxe Lavender, Moonlight Pearl, Vanilla Cream Forest Grey, Nordic Wood, Peach Fuzz

Cena może zaskoczyć, ale jest promocja na start

Zacznijmy od Motoroli Edge 50 Pro, która w Polsce jest dostępna w wariancie 12/512 GB w cenie 2999 złotych. Wszyscy, którzy zdecydują się kupić ten smartfon do 30 kwietnia, będą mogli skorzystać z dwóch promocji na start.

Pierwszą z nich jest program recyklingu smartfonów „Trade in. Trade up”. Każdy z klientów otrzyma gwarantowane 300 złotych, które zostaną powiększone o kwotę z wyceny przyniesionego smartfona.

Druga promocja powiązana jest de facto z polską premierą słuchawek Moto Buds+. Wystarczy, że po zakupie Edge 50 Pro klient zarejestruje się na stronie promocji, by zgarnąć te słuchawki zupełnie za darmo.

źródło: Motorola

Dwa pozostałe modele nie pojawią się w naszym kraju już teraz, jednak producent informuje, że nastąpi to jeszcze w tym kwartale. Znamy jednak już ceny oraz warianty, w jakich nowe Motki trafią nad Wisłę.

Motorola Edge 50 Ultra z 16 GB RAM i 1 TB wbudowanej pamięci będzie w Polsce kosztować 4499 złotych. Średniopółkowa Motorola Edge 50 Fusion w wariancie 12/512 GB będzie wiązać się z wydatkiem rzędu 1899 złotych.