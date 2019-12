LG V60 ThinQ będzie kolejnym smartfonem LG z dwoma ekranami

Pomimo że LG w lutym 2019 roku deklarowało, że jest gotowe stworzyć i wyprodukować składany smartfon, to nadal nie zdecydowało się wprowadzić takiego urządzenia na rynek (czeka na „odpowiedni moment”). Zamiast tego Koreańczycy przekonują użytkowników do rozwiązania o nazwie „Dual Screen”, czyli podłączania dodatkowego wyświetlacza do inteligentnego telefonu w celu rozbudowania jego funkcjonalności. Już wkrótce firma zaprezentuje kolejny sprzęt ze wsparciem dla tej technologii.

Każde urządzenie ma swoje wady i zalety. Taki Samsung Galaxy Fold czy Huawei Mate X może być zarówno smartfonem, jak i tabletem, podczas gdy nowa Motorola RAZR jest „tylko” inteligentnym telefonem, ale za to wyjątkowo kompaktowym po złożeniu i na dodatek wywołującym dla wielu osób bardzo miłe skojarzenia z czasów młodości. Wszystkie jednak, z uwagi na zastosowanie elastycznego wyświetlacza z dość wątłą powłoką ochronną, są podatne na uszkodzenia mechaniczne.

LG postanowiło więc podejść do tematu składanych smartfonów nieco inaczej, przygotowując urządzenia, do których będzie można doczepić drugi ekran. Rozwiązanie o nazwie „Dual Screen” jest podobne do ZTE Axon M, aczkolwiek w przypadku tego ostatniego dodatkowy wyświetlacz był przymocowany na stałe. Propozycja Chińczyków nie odniosła spektakularnego sukcesu, podczas gdy sprzęt Koreańczyków zainteresował wiele osób (do czego niewątpliwie przyczyniła się zakrojona na szeroką skalę akcja marketingowa – plus dla LG, że w końcu ponownie promuje swoje inteligentne telefony, gdyż brak reklamy nie pomaga w zwiększaniu sprzedaży).

Zapowiedź premiery LG V60 ThinQ

LG wprowadziło na rynek już kilka smartfonów, do których można doczepić dodatkowy ekran (pierwszym był LG V50 ThinQ). Koreańczycy cały czas udoskonalają to rozwiązanie, co widać przy porównaniu Dual Screen do ww. modelu do doczepianego wyświetlacza do LG V50S ThinQ i LG G8X ThinQ. Wszystko wskazuje na to, że producent nie zamierza rezygnować z tej drogi, bowiem już za kilka tygodni, na targach MWC 2020 w Barcelonie, zaprezentuje LG V60 ThinQ, który także zapewni wsparcie dla technologii Dual Screen.

Jako że LG w przeszłości zapowiedziało, że wszystkie nowe smartfony z serii LG V będą miały modemy 5G, z pewnością nie zabraknie go w nadchodzącej nowości (Koreańczycy mogą zastosować procesor Qualcomm Snapdragon 865 z dedykowanym i obowiązkowym modemem Snapdragon X55). Niewykluczone, że LG V60 ThinQ bez wsparcia dla obsługi sieci piątej generacji również pojawi się na rynku, już jako członek serii LG G. Według nieoficjalnych informacji, Dual Screen w ponownie odświeżonej wersji ma oferować udoskonalony zawias.

Według obserwatorów rynku, LG V60 ThinQ pomoże LG wzmocnić pozycję w segmencie smartfonów z modemami 5G. A jest o co walczyć.

Źródło: The Korea Herald