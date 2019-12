LG jednym z największych producentów smartfonów… z modemami 5G

Już dawno minęły czasy, gdy LG było jednym z największych producentów smartfonów na świecie. Południowokoreański producent wypadł nawet z TOP 5, do czego przyczyniła się agresywna ekspansja chińskich marek, walczących o klienta ceną i zakrojonymi na szeroką skalę akcjami marketingowymi. LG ponownie jednak wskoczyło na podium, lecz w nieco innej kategorii.

Sprzedaż smartfonów z modemami 5G w 2. i 3. kwartale 2019 roku

Jak wynika z wyliczeń IHS Markit, w trzecim kwartale 2019 roku sprzedano w sumie 4,3 mln smartfonów z modemami 5G. To aż o 239% więcej niż w poprzednim, bowiem w okresie od kwietnia do czerwca br. do klientów trafiło „tylko” 1,8 mln tego typu urządzeń! Największym producentem w tym segmencie niezmiennie pozostaje Samsung. W drugim kwartale sprzedał 1,5 miliona inteligentnych telefonów obsługujących sieć piątej generacji, co dało mu 83% udziałów, natomiast w trzecim już 3,2 mln, co przełożyło się na 74% udziałów.

Na drugiej pozycji, pomimo dużo niższej sprzedaży, pozostało LG. W drugim kwartale 2019 roku południowokoreański producent dostarczył na rynek 300 tysięcy smartfonów z modemami 5G (15%), zaś w trzecim 400 tysięcy (10%). Co ciekawe, na trzecim miejscu ulokowało się Vivo, mimo że w okresie od kwietnia do czerwca nie miało w ofercie urządzenia obsługującego sieć piątej generacji. To się jednak zmieniło, dzięki czemu marka zdołała sprzedać w trzecim kwartale br. blisko 400 tysięcy tego typu inteligentnych telefonów.

O wiele słabszymi wynikami mogą się z kolei „pochwalić” Huawei, Oppo i Xiaomi – według szacunków analityków z IHS Markit, w trzecim kwartale 2019 roku każdy z producentów sprzedał zaledwie około 100 tysięcy smartfonów z modemami 5G.

Zdaniem analityków z IHS Markit, Samsung osiąga tak znakomite wyniki przede wszystkim dlatego, że ma najbogatsze portfolio smartfonów z modemami 5G. Co ciekawe, w trzecim kwartale najlepiej sprzedawał się Galaxy Note 10+ 5G – do rąk klientów trafiło aż 1,6 mln egzemplarzy. To połowa wszystkich urządzeń obsługujących sieć piątej generacji, sprzedanych przez Koreańczyków w okresie od lipca do września 2019 roku!

Analitycy z IHS Markit potwierdzili też to, co sami zauważyliśmy, a mianowicie, że smartfony z modemami 5G wciąż są bardzo drogie – średnia cena takiego urządzenia w drugim kwartale 2019 roku wynosiła aż 1153 dolarów, natomiast w drugim już nieco mniej, bo 994 dolarów. Mimo to, cały czas są to wysokie kwoty, nawet jeśli widać, że inteligentne telefony tego typu sukcesywnie tanieją. Mimo wszystko to nieustannie ponad trzykrotnie więcej niż średnio kosztuje smartfon bez modemu 5G (309 dolarów).

Według prognoz, do końca 2019 roku sprzedanych zostanie w sumie 13,5 mln inteligentnych telefonów obsługujących sieć 5G. Co ciekawe, już w przyszłym roku do rąk klientów może trafić aż 253 mln smartfonów z modemami 5G! Może to się jednak udać, ponieważ wszyscy producenci wypuszczą wiele takich modeli (samo ZTE aż dziesięć), a do tego z sieci nowej generacji będzie mogło skorzystać jeszcze więcej osób – wiele z nich może w związku z tym zdecydować się wymienić posiadany sprzęt na nowszy.

Źródło: IHS Markit