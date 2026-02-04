Potężna awaria w Play. Dotknęła klientów w całej Polsce

Klienci Play z całej Polski zgłaszają problemy z korzystaniem z usług, świadczonych przez jednego z największych operatorów w Polsce. Sytuacja wygląda poważnie.

Awaria w Play 4 lutego 2026 roku

Klienci Play masowo zgłaszają, że nie mogą korzystać ze wszystkich usług, świadczonych przez tego operatora. Konkretniej chodzi o brak możliwości wysyłania SMS-ów. Awaria sprawia też, że do osób, posiadających numer w tej sieci, nie dochodzą wiadomości od klientów innych firm telekomunikacyjnych.

Awaria w Play 4 lutego 2026 roku (źródło: Downdetector.pl)

Liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector.pl rośnie w lawinowym tempie i przekracza już kilka tysięcy. Dostępna jest też mapa, na której pokazywane są lokalizacje zgłaszających. Widać dziś na niej, że problemy z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości SMS występują w całej Polsce.

Awaria w Play 4 lutego 2026 roku – mapa zgłoszeń (źródło: Downdetector.pl)

Klienci Play masowo również zgłaszają problemy z wysyłaniem i otrzymywaniem SMS na oficjalnym profilu Play na platformie Facebook. Osoby prowadzące fanpejdż zdają się jednak nie zdawać sobie sprawy z ogólnopolskiej awarii, mimo chęci pomocy.

Komentarze na Facebooku dotyczące awarii w Play 4 lutego 2026 roku (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Klientom nie pozostaje zatem nic, jak tylko uzbroić się w cierpliwość, ewentualnie skorzystać z innego kanału komunikacji, ponieważ – na szczęście dla nich – nie ma problemów z dzwonieniem i korzystaniem z internetu w Play.