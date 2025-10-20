W Biedronce drugi produkt tylko za złotówkę. Ruszyła nowa promocja

W sklepie internetowym Biedronka Home wystartowała promocja, która pozwala kupić drugi produkt za zaledwie złotówkę. Do wyboru jest całkiem sporo urządzeń i gadżetów, takich jak powerbanki, projektory czy smartfony i smartwatche.

Drugi produkt za złotówkę w sklepie Biedronka Home

Zasady nowej promocji są proste. Otóż należy do koszyka dodać produkt z oferty oznaczonej „Elektronika – drugi za 1 zł”, a za drugi, tańszy produkt z tej samej oferty, klient zapłaci tylko złotówkę. Należy jeszcze wiedzieć, że produktów łączonych w promocji nie można zwracać pojedynczo. Akcja trwa do 31 października 2025 roku.

Jak już wspomniałem, do wyboru jest dużo różnych sprzętów. Dzięki temu, łatwiej jest stworzyć zestaw dwóch urządzeń, które przydadzą się w różnych sytuacjach. Przykładowo może to być powerbank o dużej pojemności, który będzie idealnym kompanem w trakcie podróży oraz słuchawki, które sprawdzą się w trakcie oglądania filmów na komputerze lub grania.

Warto jeszcze wspomnieć, że dostępność niektórych produktów może się zmienić. W związku z tym, jeśli faktycznie czegoś potrzebujemy, a promocja jest dla nas wyjątkowo atrakcyjna, należy się pospieszyć z zakupem.

screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Jakie produkty dostępne są w promocji „Elektronika – drugi za 1 zł”?

W ramach promocji w sklepie internetowym Biedronce Home dostępne są następujące produkty:

powerbank Patona Premium Stark 5, 30000 mAh, 22,5 W, czarny – 249 złotych,

powerbank Tracer EnerGo, 10000 mAh, biało-czarny – 69,90 złotych,

projektor Tracer Vivid Pro, 200 ANSI lumenów, 1280p – 459 złotych,

projektor gwiazd Extralink Astronauta – 99 złotych,

smartwatch Tracer SM7 Astral Starlight, AMOLED, beżowy – 299 złotych,

smartwatch Tracer SMK3 #Slay BK, 1,28’’, czarny – 169 złotych,

smartwatch Tracer SMK3 #Slay NB, 1,28’’, niebieski – 169 złotych,

smartwatch Tracer SMK3 #Slay RD, 1,28’’, czerwony – 169 złotych,

smartwatch Tracer SMK12 Stellar, 1,32”, 2 wymienne paski – 299 złotych,

smartwatch Tracer SM7 Shadow, Amoled, czarny – 299 złotych,

smartfon ZTE Blade A75 4/128 GB, 6,6”, zielony – 699 złotych,

smartfon ZTE Blade A75 4/128 GB, 6,6”, czarny – 699 złotych,

słuchawki nauszne bezprzewodowe Havit I62, składane, czarne – 119 złotych,

słuchawki gamingowe Havit Gamenote H2232d, RGB, czarne – 119 złotych,

słuchawki nauszne dla dzieci Havit H626BT, bezprzewodowe, niebieskie – 129 złotych,

słuchawki nauszne bezprzewodowe Havit I62, składane, białe – 119 złotych,

słuchawki dokanałowe bezprzewodowe Havit TW982, białe – 119 złotych,

słuchawki nauszne bezprzewodowe Havit I62, składane, biało-złote – 119 złotych,

słuchawki dokanałowe bezprzewodowe Havit TW982, czarne – 119 złotych,

słuchawki nauszne bezprzewodowe Havit I62, składane, różowe – 119 złotych,

słuchawki dokanałowe bezprzewodowe Havit TW982, niebieskie – 119 złotych,

słuchawki nauszne bezprzewodowe Havit I62, składane, niebieskie – 119 złotych,

słuchawki dokanałowe bezprzewodowe Havit TW982, różowe – 119 złotych,

wideorejestrator Tracer Halo 360D, Full HD, 2 kamery – 199 złotych.

Pełna lista dostępna jest w sklepie Biedronce Home pod tym linkiem.