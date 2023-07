Te smartfony Xiaomi dostaną aktualizację systemu, mimo że nie powinny. Masz ten model?

Tego nikt się nie spodziewał. Xiaomi zlitowało się nad posiadaczami kilkuletnich smartfonów i postanowiło, że dostaną one jeszcze jedną sporą aktualizację, mimo że wypadły już z obiegu. Wspaniale!

Łaska Xiaomi

Taki obrót wydarzeń nas zaskoczył. Zagraniczne serwisy technologiczne donoszą, że pojawiły się raporty płynące od użytkowników smartfonów Redmi, które miały swoją premierę w 2020 roku. Na skrzynki mailowe zainteresowanych posiadaczy wybranych modeli trafia wiadomość o zaliczeniu ich do urządzeń, które dostaną aktualizację do nakładki systemowej MIUI 14. Co w tym dziwnego?

Otóż mowa o przedstawicielach serii Redmi 9. Trafiły już one na listę End of Support, czyli takich urządzeń, które nie dostaną już żadnych aktualizacji, z wyłączeniem krytycznych dla bezpieczeństwa systemu.

Do takich krytycznych aktualizacji nie zaliczają się kolejne wersje nakładki systemowej MIUI. Co prawda wnoszą one usprawnienia bezpieczeństwa, ale przede wszystkim oferują świeżą porcję nowości i funkcji, rokrocznie dodawanych przez deweloperów Xiaomi. I teraz najlepsze: mimo tego, że technicznie rzecz biorąc Redmi 9 czy Redmi Note 9 nie powinny dostać już złamanego kawałka kodu, otrzymają pełną aktualizację do MIUI 14.

Redmi Note 9 5G (źródło: Xiaomi)

Zgodnie z wiadomością, którą udostępniają użytkownicy smartfonów Redmi Note 9, na aktualizację do nowej wersji systemu będą musieli poczekać do trzeciego lub czwartego kwartału 2023 roku. Oczekuje się, że nowe MIUI otrzymają też właściciele Redmi 9, ponieważ są to smartfony bazujące na tej samej platformie i startujące z tego samego pułapu oprogramowania.

MIUI 14 dla innych smartfonów

Ponieważ MIUI 14 miało swoją premierę pod koniec 2022 roku, sporo nowszych i nieco starszych smartfonów Xiaomi już otrzymało aktualizację. Jest to zgodne z zapowiedziami dewelopera z początku 2023 roku.

Xiaomi zastrzega, że termin udostępnienia nowej nakładki dla urządzeń z linii Redmi Note 9 może się jeszcze zmienić. Nawet jeśli trzeba by było na nią poczekać do początku 2024 roku, to i tak będzie warto!