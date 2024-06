Świat potrzebuje więcej takich smartfonów

Sugerując się samą nazwą, można by pomyśleć, że smartfon Honor Play 60 Plus to budżetowiec jakich wiele i nie oferuje nic, co by przykuło szczególną uwagę. Tymczasem prawda jest zupełnie inna.

Smartfon Honor Play 60 Plus – specyfikacja pozytywnie zaskakuje

Zacznijmy od tego, że producent przygotował trzy wersje kolorystyczne, w tym zieloną, której panel tylny pokrywa tworzywo sztuczne, imitujące skórę z atrakcyjnym tłoczeniem. Z kolei biała ma perłowy wzór, który może kojarzyć się z Huawei P60 Pro. Czarna natomiast jest… po prostu czarna – dla tych, którzy preferują klasykę i niewyróżnianie się z tłumu.

źródło: producent

Tym, co jednak szczególnie zaskakuje w przypadku tego modelu, jest certyfikat IP64. Producent informuje nawet, że można go umyć pod bieżącą wodą, nie mówiąc już o tym, że nic się nie stanie, gdy przypadkiem wpadnie do basenu. Mimo wszystko lepiej unikać takich sytuacji na co dzień.

Zdecydowanie mocną stroną urządzenia jest również akumulator o pojemności 6000 mAh, który pozwoli na oglądanie filmów online przez 24 godziny lub krótkich wideo przez 19 godzin. Dostępny jest też tryb super oszczędzania energii, po włączeniu którego użytkownik wciąż będzie mógł przeprowadzać rozmowy głosowe przez nawet 90 minut przy zaledwie 2% (!) naładowania baterii. Może zatem przydać się w awaryjnych sytuacjach. Akumulator obsługuje także szybkie ładowanie o mocy 35%.

Na uwagę zasługuje również fakt, że smartfon Honor Play 60 Plus został wyposażony w aż 12 GB RAM (z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 8 GB kosztem pamięci wbudowanej) oraz pamięć wewnętrzną typu UFS 3.1 (do 512 GB) i wyświetlacz, który odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz. Niestety, jednocześnie ekran TFT LCD ma rozdzielczość tylko HD+ 1610×720 pikseli przy przekątnej 6,77 cala.

Ponadto na pokładzie urządzenia znajdują się chipset Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) z modemem 5G, aparat 5 Mpix (na przodzie) i duet 50 Mpix (f/1.8) z PDAF + 2 Mpix (na tyle), czytnik linii papilarnych, dual SIM, głośniki stereo oraz 3,5 mm złącze słuchawkowe. Całość działa pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką MagicOS 8.

Ile kosztuje smartfon Honor Play 60 Plus? Cena

Urządzenie trafiło już do sprzedaży w Chinach, gdzie za wersję 12/256 GB trzeba zapłacić 1499 juanów (równowartość około 835 złotych), a za wariant 12/512 GB – 1699 juanów (około 945 złotych). Jeśli przywędruje do Polski (pod inną nazwą) i będzie to smartfon do 1000 złotych, to może zrobić niezłe zamieszanie w swoim segmencie.