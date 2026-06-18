Nowy smartfon Honor 600 Smart 5G oficjalnie zapowiedziany. Oferuje „dużo”

Seria Honor 600 wzbogaci się o kolejny model. Producent oficjalnie zapowiedział bowiem smartfon Honor 600 Smart 5G. Zdążył nawet ujawnić jego sugerowaną cenę.

Co zaoferuje nowy smartfon Honor 600 Smart 5G swoim właścicielom?

Modele z dopiskiem „Smart” nigdy nie imponują specyfikacją, gdyż mają stanowić niedrogą propozycję dla klientów, którzy nie mają bardzo wysokich wymagań. Zapowiedziany oficjalnie smartfon Honor 600 Smart 5G nie jest wyjątkiem, choć równocześnie można pokusić się o stwierdzenie, że mimo to oferuje „dużo” (przynajmniej w niektórych aspektach).

Na jego wyposażeniu znajduje się bowiem – przede wszystkim – akumulator o dużej pojemności, bo 7700 mAh, który powinien zapewnić długi czas działania. A gdy już przyjdzie pora go naładować, to użytkownik zrobi to z mocą (maksymalnie) 45 W. O ile będzie posiadał odpowiednią ładowarkę, gdyż ta nie wejdzie w skład zestawu sprzedażowego.

Honor 600 Smart 5G (źródło: Honor)

Nowy smartfon Honor 600 Smart 5G ma też dwa głośniki, co nie jest standardem nawet w droższych modelach, a do tego zaoferuje możliwość zwiększenia głośności do nawet 400%. Ponadto producent deklaruje, że jest on „ultra wodoodporny” (zgodnie z kryteriami klasy IP64), choć drobnym druczkiem dodaje, że jest odporny na zachlapania, wodę i kurz przy normalnym użytkowaniu i nie oferuje profesjonalnej wodoodporności, a do tego zastrzega, że skuteczność ochronna może ulec pogorszeniu z powodu codziennego użytkowania.

Smartfon Honor 600 Smart 5G został wyposażony również w duży wyświetlacz (LCD), bo o przekątnej 6,872 cala, którego jasność sięga 1020 nitów. Rozdzielczość nie jest natomiast już „duża”, ponieważ wynosi 1592×720 pikseli. Duże zaś są ramki dookoła ekranu, co jednak nie dziwi w urządzeniu tej klasy.

Honor 600 Smart 5G (źródło: SFR)

Specyfikacja tego modelu obejmuje jeszcze procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4, (tylko) 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej (producent nie wspomina nic o slocie na kartę microSD) oraz aparat o rozdzielczości 50 Mpix z funkcją nagrywania w 1080p na tyle. Do tego jest dodatkowy klawisz na boku do uruchamiania funkcji AI, a całość ma wymiary 168,3×78,54×8,3 mm. Fabrycznie zainstalowany system to Android 16.

Ile będzie kosztował smartfon Honor 600 Smart 5G? Cena w Europie jest już znana

Producent podaje na swojej francuskiej stronie, że nowy smartfon Honor 600 Smart 5G w wersji 4/128 GB będzie kosztował 299,90 euro, co jest równowartością około 1280 złotych.

Ostatnim modelem z tej serii, który trafił do sprzedaży w Polsce, był smartfon Honor 400 Smart 5G, zatem nie można wykluczyć, że najnowsza generacja również pojawi się w kraju nad Wisłą, podobnie jak wcześniej Honor 600, Honor 600 Pro i Honor 600 Lite.