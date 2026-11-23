Chińscy producenci coraz częściej projektują swoje smartfony w taki sposób, by były nie do odróżnienia od topowych modeli na rynku, ze szczególnym uwzględnieniem iPhone’ów. Doogee podszedł do tematu nieco inaczej – wprawdzie też bezceremonialnie skopiował charakterystyczne elementy dizajnu konkurencji, ale połączył je w taki sposób, by utworzyć coś… nowego.

Doogee Note 70 łączy w sobie Samsunga z Xiaomi

Przepis na smartfon według Doogee mógłby brzmieć następująco: do łyżeczki Samsunga dodaj szczyptę Xiaomi i wymieszaj. Najnowszy Doogee Note 70 ma bowiem plecy do złudzenia przypominające Samsunga Galaxy S26 Ultra – z charakterystyczną kapsułką, będącą tłem dla trzech umieszczonych wertykalnie obiektywów. Tuż obok nich znalazł się jednak dodatkowy ekran – element żywcem wyjęty ze smartfonów Xiaomi z dopiskiem Pro.

Wspomniałem jednak tylko o szczypcie Xiaomi, bo o ile w Xiaomi 18 Pro (który kilka dni temu zadebiutował w Polsce) tylny ekran ma 2,7 cala, to w Doogee Note 70 – jedynie 1,8 cala. Ekran z przodu natomiast cechuje się przekątną 6,71 cala. Konkretne informacje na temat obu tych paneli pozostają jednak nieznane.

Doogee Note 70 | źródło: Doogee

Specyfikacja Doogee Note 70 to jedno wielkie rozczarowanie

O ile jednak wyglądem smartfon Doogee Note 70 nawiązywać ma do topowych modeli, to pod względem specyfikacji wypada raczej blado. Jego sercem jest budżetowy procesor Unisoc T7250 (wykonany w litografii 12 nm i cechujący się taktowaniem do 2 GHz). Współpracuje z nim maksymalnie 6 GB RAM, a jedynym jaśniejszym punktem jest akumulator o pojemności 6500 mAh, stanowiący obietnicę długiego czasu pracy.

Niczego dobrego nie należy się też spodziewać po systemie fotograficznym. Główny aparat z tyłu cechuje się rozdzielczością 13 Mpix, a kamerka z przodu ma 8 Mpix. Całość uzupełnia system Android 17.

Pozostałe szczegóły są jak na razie nieznane, podobnie jak ceny czy data premiery. Dla większości osób i tak jednak Doogee Note 70 pozostanie pewnie tylko ciekawostką – zabawną, a może nawet intrygującą, ale nierozpatrywaną w kontekście ewentualnego zakupu.