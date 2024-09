Nowe słuchawki Nothing Ear (Open) zadebiutowały. Już możesz je kupić

To już kolejne słuchawki bezprzewodowe, które wzbogaciły ofertę tego producenta. Nothing Ear (Open) diametralnie jednak różnią się od wcześniej wprowadzonych na rynek modeli tej marki.

Słuchawki bezprzewodowe Nothing Ear (Open) – specyfikacja

Najnowsze słuchawki bezprzewodowe producenta nie są typową konstrukcją. Bo choć też wsadza się je do uszu, to zaokrąglony pałąk ma za zadanie utrzymywać całość na swoim miejscu. W związku z tym ich waga jest większa niż typowych TWS-ów – wynosi 8,1 grama. Wymiary to z kolei 51,3 mm szerokości, 41,4 mm wysokości i 14,4 mm głębokości.

Nothing Ear (Open) | źródło: Nothing

We wnętrzu słuchawek umieszczono dynamiczny przetwornik o rozmiarze 14,2 mm. Nothing Ear (Open) nie zapewniają funkcji ANC, ale są w stanie poprawić jakość rozmów telefonicznych poprzez usunięcie szumów, a do tego umożliwiają skorzystanie z ChatGPT (konieczne sparowanie ze smartfonem Nothing).

Producent podaje, że w pełni naładowane słuchawki mogą odtwarzać dźwięk przez 8 godzin, a czas samych rozmów wynosi do 6 godzin. Z wykorzystaniem etui ładującego w obu przypadkach czas pracy może sięgać odpowiednio 30 i 24 godziny. Etui ładuje się z wykorzystaniem kabla z końcówką USB-C. Ma ono akumulator o pojemności 635 mAh, podczas gdy każda słuchawka po 64 mAh.

Nothing Ear (Open) | źródło: Nothing

Nothing Ear (Open) oferują również funkcję Bass Enhance i połączenia z dwoma urządzeniami jednocześnie (za łączność odpowiada Bluetooth 5.3), wsparcie dla Microsoft Swift Pair i Google Fast Pair oraz tryb niskiego opóźnienia (120 ms) podczas grania.

Zarówno słuchawki, jak i etui są pyło- i wodoodporne, zgodnie z klasą IP54. Można je sparować z urządzeniami z Androidem 5.0 i nowszym oraz iOS 13 i nowszym. Do sterowania funkcjami słuchawek marki służy aplikacja Nothing X (za jej pomocą można m.in. aktualizować oprogramowanie sprzętowe).

Słuchawki Nothing Ear (Open) – cena w Polsce

Sugerowaną cenę tych nowych słuchawek ustalono na 149 dolarów, 129 funtów i 149 euro. W Polsce trzeba natomiast zapłacić za nie 649 złotych. Są już one dostępne na oficjalnej stronie producenta wyłącznie w kolorze białym (innego nie ma).