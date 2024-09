Operatorzy mają nowy obowiązek. To dla naszego bezpieczeństwa

Aby walczyć z rosnącą falą oszustw telefonicznych i SMS-owych, polski rząd wprowadza nowe przepisy, które nakładają na operatorów telekomunikacyjnych obowiązek blokowania fałszywych połączeń i wiadomości. Od września 2024 roku weszła w życie ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Celem nowych regulacji jest zwiększenie bezpieczeństwa obywateli, zwłaszcza seniorów i dzieci, którzy często stają się ofiarami oszustów. W jaki sposób te zmiany mają nas chronić?

Walka z fałszywymi SMS-ami trwa już jakiś czas

Od lat coraz częściej spotykamy się z przypadkami oszustw phishingowych i spoofingowych, w których przestępcy podszywają się pod instytucje publiczne, banki czy firmy, wysyłając fałszywe wiadomości SMS i dzwoniąc z numerów przypominających te autentyczne. W odpowiedzi na rosnący problem, rząd wprowadził przepisy, które mają ograniczyć działalność oszustów.

Nowe przepisy wymagają od operatorów telekomunikacyjnych monitorowania ruchu w swoich sieciach, aby wykrywać i blokować podejrzane połączenia oraz fałszywe wiadomości. Blokowanie SMS-ów jest oparte na tzw. „fałszywych nadpisach”, czyli identyfikatorach nadawców podszywających się pod instytucje. Dodatkowo operatorzy są zobowiązani do korzystania z systemu telegraf.cert.pl, który umożliwia porównanie wzoru fałszywej wiadomości z faktycznym SMS-em wysyłanym przez nadawcę, co pozwoli na natychmiastową blokadę. Takie rozwiązania działają już od marca 2024 roku, o czym informowaliśmy Was na łamach Tabletowo.pl.

Ministerstwo Cyfryzacji nakłada nowe obowiązki na operatorów telekomunikacyjnych

Od 26 września 2024 roku operatorzy telekomunikacyjni muszą sprostać nowym wymogom związanym z walką przeciwko oszustom stosującym tzw. CLI spoofing. To metoda, w której przestępcy podszywają się pod zaufane numery telefoniczne – banków, urzędów czy nawet bliskich osób, co wprowadza ofiary w błąd i zwiększa ryzyko wyłudzeń. Aby skutecznie przeciwdziałać takim oszustwom, operatorzy są teraz zobowiązani do monitorowania ruchu w swoich sieciach i blokowania podejrzanych połączeń. Każde podejrzane połączenie, które nie spełnia określonych standardów, może zostać automatycznie zablokowane.

Nowe przepisy wymagają, by operatorzy systematycznie analizowali wszystkie połączenia telefoniczne w czasie rzeczywistym. W przypadku wykrycia numeru, który nie spełnia określonych kryteriów, takich jak odpowiednia liczba cyfr w numerze lub numer niezgodny ze standardami krajowymi, operatorzy mają możliwość zablokowania takiego połączenia zanim zostanie ono przekazane użytkownikowi. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do autentyczności numeru, połączenie może pojawić się na urządzeniu jako „zastrzeżone”. To rozwiązanie ma na celu ochronę konsumentów przed nieświadomym odbieraniem połączeń od oszustów.

W przypadku wykrycia fałszywego połączenia, takie numery będą trafiały na specjalną listę, którą operatorzy muszą na bieżąco aktualizować. Pozwala to na prewencyjne blokowanie podobnych prób oszustwa w przyszłości. Nowa technologia ma także pomóc w identyfikacji zagranicznych połączeń, które często są stosowane przez cyberprzestępców w Polsce, gdy użytkownikom wyświetlane są numery wyglądające na lokalne.

Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z największymi operatorami w Polsce planuje też dalszą edukację mieszkańców Polski, aby lepiej rozpoznawali podejrzane połączenia i wiedzieli, jak postępować w takich sytuacjach.