Xiaomi sypie nowościami jak z rękawa. Tym razem to smartwatch i słuchawki

Xiaomi się nie zatrzymuje i zasypuje nas kolejnymi nowościami. Wraz z Xiaomi Mix Flip, Xiaomi Mix Fold 4 i Xiaomi Smart Band 9, firma zaprezentowała sportowy smartwatch Xiaomi Watch S4 Sport oraz słuchawki Xiaomi Buds 5. Co oferują?

Tytanowy zegarek Xiaomi

Xiaomi Watch S4 Sport to najnowszy smartwatch w ofercie chińskiego producenta, który ma łączyć w sobie elegancję i funkcjonalność. Jak wskazuje sama nazwa modelu, jest to urządzenie przeznaczone dla osób uprawiających przeróżne sporty, dlatego firma postanowiła postawić na jego wytrzymałość. Smartwatch został wyposażony w tytanową obudowę i szafirowe szkło chroniące wyświetlacz. Konstrukcja spełnia wymogi certyfikatu EN13319, co oznacza, że można z nim nurkować na głębokość do 40 metrów.

To smartwatch nakierowany na aktywność fizyczną, dlatego właśnie oferuje zaawansowane algorytmy jej śledzenia, które zostały opracowane we współpracy z marką Suunto (możliwy jest np. pomiar progu mleczanowego). Jak zapewnia producent, czujnik tętna i poziomu tlenu we krwi osiąga dokładność na poziomie 97,2%. Na pokładzie znalazł się także dwuzakresowy GPS, moduł NFC i eSIM, który – jak wiadomo – znacznie podnosi funkcjonalność zegarka.

Wyświetlacz, jaki oferuje Watch S4 Sport, to OLED o przekątnej 1,43 cala i jasności do 2200 nitów. Z kolei za dostarczanie energii odpowiada akumulator o pojemności 586 mAh, który – według zapewnień producenta – pozwala nawet na 15 dni pracy na jednym ładowaniu. Całość działa pod kontrolą systemu HyperOS.

Xiaomi Watch S4 Sport dostępny jest na chińskim rynku i póki co nie wiadomo czy planowana jest jego ekspansja. Zegarek oferuje 3 warianty opasek. Każdy z nich różni się ceną. Za smartwatch z paskiem fluoroelastomerowym lub silikonowym trzeba zapłacić 1999 juanów (~1080 złotych), a za wersję z tytanową opaską cena wzrasta do 2599 juanów (~1410 złotych).

Watch S4 Sport (źródło: Xiaomi)

Co oferują Xiaomi Buds 5?

Xiaomi Buds 5 to słuchawki typu TWS z półotwartą konstrukcją, która ma zapewniać wysoki komfort noszenia. Każda słuchawka waży tylko 4,2 g i oferuje do 6,5 godzin słuchania muzyki, a z etui łącznie do 39 godzin. Słuchawki obsługują kodek Qualcomm aptX Lossless, a także – jak chwali się producent – zostały strojone przez zespół Harman AudioEFX, co ma przekładać się na „doskonałe wrażenia dźwiękowe”.

Słuchawki zostały wyposażone w aktywną redukcję szumów oraz trzy mikrofony do redukcji hałasu podczas rozmów. Dodatkowo obsługują dźwięk przestrzenny i oferują funkcję multi-point connectivity, co pozwala na jednoczesne połączenie z kilkoma urządzeniami. Ich konstrukcja może pochwalić się certyfikatem IP54.

Buds 5 (źródło: Xiaomi)

Podobnie jak zegarek, słuchawki dostępne są póki co jedynie na chińskim rynku. Klienci mają do wyboru 4 warianty kolorystyczne: srebrne, czarne, białe i niebieskie. Cena każdego z nich to 699 juanów, czyli około 380 złotych.