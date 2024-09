Nowy telewizor Xiaomi trafił do sprzedaży w Polsce. Kupisz go z niemałym rabatem

Chiński producent wprowadził dziś do Polski smartfony Xiaomi 14T i Xiaomi 14T Pro oraz pierwszy składany smartfon Xiaomi Mix Flip, a także nowy telewizor Xiaomi TV Max 85 2025. Z okazji polskiej premiery można go kupić w niższej cenie.

Telewizor Xiaomi TV Max 85 2025 – specyfikacja

Jak wskazuje nazwa, nowy model w ofercie lubianego w Polsce producenta wyposażony jest w wyświetlacz o przekątnej 85 cali. Nie jest to „standardowy” rozmiar, ponieważ większość klientów w kraju nad Wisłą kupuje około 50-calowe urządzenia, ale na pewno znajdą się osoby, które będą miały w swoich mieszkaniach miejsce na tak duży ekran.

Bez podstawy Xiaomi TV Max 85 2025 ma wymiary 1890×94,3×1087,3 mm, natomiast z podstawą 1890×436,9×1153 mm. Sama podstawa ma grubość 436,9 mm. W przypadku chęci powieszenia urządzenia na ścianie, trzeba skorzystać z uchwytu o wymiarach 500×400 mm. Sam telewizor waży niecałe 30 kg, zaś z podstawą już ponad 30 kg. Sprzęt jest dostarczany w opakowaniu o łącznej wadze 41,2 kg.

Xiaomi TV Max 85 2025 (źródło: Xiaomi)

Xiaomi TV Max 85 2025 oferuje ekran QLED o rozdzielczości 4K 3840×2160 pikseli, który obsługuje paletę barw DCI-P3 (w 94%) i 1,07 mld kolorów. Obraz może być odświeżany z częstotliwością do 144 Hz. Dodatkowym udogodnieniem jest funkcja MEMC, działająca maksymalnie w 4K i 120 Hz. Ponadto urządzenie obsługuje technologie Dolby Vision, HDR10+ i HLG oraz tryb Filmmaker.

Nowy telewizor Xiaomi ma być również doskonałym ekranem do gier dzięki obecności złącza HDMI 2.1, zmiennej częstotliwości odświeżania VRR 144 Hz, automatycznemu trybowi niskiego opóźnienia, bardzo niskim opóźnieniom na poziomie 4 ms i obsłudze technologii AMD FreeSync Premium.

Xiaomi TV Max 85 2025 (źródło: Xiaomi)

Producent zapewnia też o „kinowych doświadczeniach dźwiękowych najwyższej klasy” za sprawą 4 przetworników – 2 głośników wysokotonowych i 2 głośników pełnozakresowych, a także technologii Dolby Atmos. Wydajność urządzenia również powinna być satysfakcjonująca dla użytkowników dzięki zastosowaniu procesora z czterema rdzeniami Cortex-A73 oraz 3 GB RAM i 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Xiaomi TV Max 85 2025 odda swoim właścicielom do dyspozycji też Wi-Fi 6, a także system Google TV z możliwością korzystania z Asystenta Google, bezpłatną telewizję Xiaomi TV+ z kanałami na żywo i wbudowany Chromecast. Obsługiwane są również Miracast i Apple AirPlay. Właściciele smartwatcha Xiaomi Watch 2 będą mogli go wykorzystać jako pilot.

Xiaomi TV Max 85 2025 (źródło: Xiaomi)

Telewizor Xiaomi TV Max 85 2025 – cena, promocja na start

Regularna cena tego modelu została ustalona w Polsce na 6499 złotych, ale z okazji rozpoczęcia sprzedaży w kraju nad Wisłą można go kupić za 5999 złotych, czyli o 500 złotych taniej. Osoby, które zdecydują się to zrobić do 9 października 2024 roku, otrzymają w prezencie usługę rozpakowania i montażu na podstawie (co przy gabarytach urządzenia może się przydać).

Wysyłka zamówionych jeszcze we wrześniu telewizorów rozpocznie się 1 października 2024 roku.