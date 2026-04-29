Ta konstrukcja słuchawek dawno wyszła z mody, a tu taka niespodzianka

Jeśli hałas otoczenia jest Twoim wrogiem, to te nowe słuchawki marki Verbatim powinny Ci pomóc. Model ten ma sprawdzić się w rękach (a raczej w uszach) zapracowanych osób, które łatwo rozpraszają się w głośnym środowisku.

Słuchawki, które pokonają hałas po obu stronach – technikalia TruSound ANC Neckband

Nowe słuchawki Verbatim TruSound ANC Neckband to sprzęt łączący ANC (aktywną redukcję szumów z otoczenia) z technologią ENC (z ang. Environmental Noise Cancellation), która odfiltruje hałas otoczenia podczas rozmów telefonicznych.

W skrócie – ANC sprawia, że użytkownik lepiej słyszy dźwięk w słuchawkach dzięki wyciszeniu hałasu z jego otoczenia, natomiast ENC to technologia działająca po stronie mikrofonu, której zadaniem jest zapewnienie czystego odsłuchu (pozbawionego szumów) dla drugiego rozmówcy. Jak deklaruje producent, obie funkcje umożliwiają niezależne optymalizowanie odsłuchu oraz transmisji głosu.

Verbatim TruSound ANC Neckband zostały wyposażone w 13-milimetrowe przetworniki dynamiczne. Sprzęt oferuje zakres przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz i obsługuje pasmo z impedancją 32 Ω i czułością 124 dB. Czułość mikrofonu plasuje się na poziomie 38 dB.

Verbatim TruSound ANC Neckband – łączność i konstrukcja nowych słuchawek

Słuchawki łączą się z urządzeniami za pośrednictwem Bluetooth 5.4 i obsłużą profile HFP i HSP (komunikacja głosowa), a także A2DP oraz AVRCP (transmisja audio i sterowanie multimediami). Urządzenie wyposażono we wbudowany akumulator Li-Polymer o pojemności 300 mAh, który – zgodnie z deklaracją producenta – ma pozwolić nawet na 28 godzin pracy na jednym ładowaniu. Ładowanie odbywa się przez złącze USB typu C (5V i 600 mA).

Na uwagę zasługuje również konstrukcja słuchawek typu neckband, czyli wyposażona w sztywny lub elastyczny pałąk umieszczany na szyi. Sprzęt został wykonany z materiałów ABS, silikonu i TPE, a jego masa wynosi 46,5 g. Warto wspomnieć, że wkładki douszne produkowane są w trzech rozmiarach, dzięki czemu łatwiej dopasować je do indywidualnych potrzeb użytkownika.

TruSound ANC Neckband produkowane są w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i szarej. Verbatim nie przekazał jeszcze oficjalnych cen, jednak słuchawki pojawiły się już w jednym ze sklepów internetowych w cenie 220 złotych.

TruSound ANC Neckband (źródło: Verbatim)

