vivo X300 Ultra to jeszcze telefon czy już aparat z funkcją dzwonienia?

Ależ internet rozgrzał się po ujawnieniu ceny vivo X300 Ultra w Polsce. Pojawiły się wtedy głosy, że za tyle to można mieć dobry aparat. No dobrze, może i można, ale czy z aparatu jesteście w stanie zadzwonić? No nie. A z vivo X300 Ultra nie dość, że zadzwonicie (i nie tylko), to jeszcze zrobicie naprawdę świetne zdjęcia.

Zresztą, postaram się w tym materiale ograniczyć tekst do minimum – niech fotografie, pochodzące prosto z tego smartfona, przemówią same za siebie.

No bo właśnie, podkreślmy to, aby wybrzmiało tak, jak powinno: wszystkie zdjęcia, które zobaczycie poniżej, nie przeszły żadnej, choćby najmniejszej obróbki – nie były prostowane, nic z nich nie było usuwane, a tym bardziej nie były w żaden sposób podrasowywane przed publikacją. Dla stałych Czytelników jest to raczej jasne, ale może nie być dla wszystkich – stąd ta informacja.

Zdjęcia z vivo X300 Ultra

Patrząc na ogromną wyspę aparatów w vivo X300 Ultra można mieć pewność, że telefon ten skrywa w sobie zestaw fotograficzny, nad którym zdecydowanie warto będzie się pochylić. Na papierze wygląda to tak:

teleobiektyw o ogniskowej 85 mm z sensorem Samsung HP0 o rozdzielczości 200 Mpix,

szerokokątny obiektyw o ogniskowej 35 mm z sensorem Sony Lytia 901 o rozdzielczości 200 Mpix,

ultraszerokokątny obiektyw o ogniskowej 14 mm z sensorem Sony Lytia 818 o rozdzielczości 50 Mpix,

multispektralny sensor o rozdzielczości 5 Mpix z 12 kanałami kolorów i ulepszonym czujnikiem migotania.

230 mm 230 mm 35 mm 35 mm 85 mm 170 mm 170 mm 85 mm 460 mm 85 mm 345 mm 230 mm 14 mm 170 mm 170 mm 35 mm 350 mm 350 mm

Nie ukrywam – największe wrażenie robią na mnie zdjęcia z teleobiektywu, ale ja od zawsze lubiłam sobie przybliżać rzeczywistość. Już pierwsze zdjęcie, które cyknęłam z użyciem testowego smartfona, gdy wreszcie pozwoliła na to sensowna pogoda, urzekło mnie. A później było równie dobrze.

85 mm 35 mm 85 mm 350 mm 230 mm 85 mm 85 mm 230 mm 170 mm 85 mm 170 mm 135 mm 170 mm 170 mm 230 mm 170 mm 170 mm 230 mm

vivo, w komunikacji marketingowej, bardzo mocno podkreśla, że każdy z aparatów zaprojektowano tak, by pełnił rolę aparatu głównego bez kompromisów. Każdy z nich ma bowiem potężne matryce, z których można wycisnąć naprawdę sporo.

I – rzeczywiście – vivo X300 Ultra oferuje bardzo uniwersalny zestaw aparatów, które radzą sobie w przeróżnych warunkach – niezależnie od tego, czy chcemy podejść do obiektu bardzo blisko (makro z teleobiektywu polecam mocno) czy – wprost przeciwnie – sfotografować coś, co znajduje się naprawdę daleko od nas. Maksymalnie sam telefon pozwala na zoomowanie do nawet 2416 mm (70x) – oczywiście cyfrowe, ale za to z 200-megapikselowej matrycy.

Zdjęcia z vivo X300 Ultra z telekonwerterem

Jeśli jednak chcemy fotografować w naprawdę dobrej jakości to, co znajduje się daleko, możemy sięgnąć po Vivo Zeiss Telephoto Extender Gen 2 Ultra, dający ekwiwalent ogniskowej 400 mm.

400 mm 400 mm 1600 mm 400 mm 800 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

O czym trzeba pamiętać, to fakt, że optyczna jakość jest właśnie tylko w tej wartości – 400 mm. Wszystko, co powyżej, czyli 800 mm, 1600 mm i 3200 mm, to wartości zoomu cyfrowego, w który miesza się też sporo algorytmów sztucznej inteligencji, które radzą sobie z różnym skutkiem.

35 mm 400 mm 800 mm 1600 mm 3200 mm 35 mm 400 mm 800 mm 1600 mm 3200 mm

I jeszcze kilka przykładowych zdjęć:

400 mm 800 mm 1600 mm 3200 mm 400 mm 800 mm 1600 mm 3200 mm 400 mm 800 mm 1600 mm

Oczywiście z użyciem telekonwertera można też nagrywać wideo, przy czym utrzymanie tej lufy w rękach i ustabilizowanie momentami bywa problematyczne. Stąd też zalecane jest, by używać tego zestawu w tym celu na statywie.

Zresztą, tu również mam próbkę możliwości:

Kilka słów o stabilizacji

A skoro już o nagrywaniu wideo mowa, wróćmy do samego telefonu, bo pod tym względem vivo X300 Ultra pokazuje się z bardzo dobrej strony. Pokuszę się o stwierdzenie, że najlepiej ze wszystkich dotychczasowych smartfonów tej marki, co w sumie nieszczególnie powinno dziwić – toć mowa o najnowszym flagowcu.

Co należy podkreślić – aparat główny, teleobiektyw i ultraszeroki kąt – one wszystkie mogą się pochwalić optyczną stabilizacją obrazu. Na szczególną uwagę zasługuje stabilizacja teleobiektywu z systemem 3° Gimbal-Grade OIS, który potrafi korygować drgania w zakresie aż 3 stopni. W efekcie sporo przebitek do pionowych materiałów, które wymagały teleobiektywu, kręciłam właśnie z użyciem vivo X300 Ultra. Plastyczność obrazka potrafi zaskoczyć.

Ah, i dodam jeszcze, że vivo X300 Ultra też ma opcję blokady horyzontu jak w najnowszym flagowcu koreańskiego konkurenta. A jakoś tak wyjątkowo mało się o tym mówi.

No dobrze, co sądzicie?

Niniejszy materiał nie miał na celu oceniania jakości materiałów produkowanych przez vivo X300 Ultra, a pokazanie Wam ich, byście mogli je ocenić sami – bez sugerowania się tym, co napiszę.

Oddaję Wam zatem teraz głos i komentarze – podyskutujmy!

