Oto nowe, przyjazne portfelowi słuchawki Sony. Czym zaskoczą WH-CH720N i WH-CH520?

Sony, obok swoich „tysiączek”, czyli flagowych bezprzewodowych słuchawek, serwuje także znacznie bardziej przyjazne portfelowi propozycje. Dziś przychodzi czas na premierę dwóch opcji – wokółusznego modelu WH-CH720N oraz nausznego WH-CH520. Co oferują i ile kosztują? Przekonajcie się sami.

Sony WH-CH720N – najlżejsze słuchawki producenta, wyposażone w ANC

Nikogo nie zaskoczył fakt, że Sony w swoich ubiegłorocznych flagowych WH-1000XM5 zastosowało jeszcze bardziej doskonały system aktywnej redukcji hałasu niż w poprzednich WH-1000XM4. Jak się okazuje, ta sama technologia podwójnych czujników hałasu, wspieranych procesorem Sony V1, trafi także do średniopółkowych WH-CH720N, a więc słuchawki zaoferują jeszcze lepsze doznania ANC.

Słuchawki mają na pokładzie łącznie cztery mikrofony (po dwa na każdym nauszniku), przechwytujące dźwięki z otoczenia, tłumiąc zewnętrzny hałas. Warto zaznaczyć, że stopniem tłumienia można sterować w aplikacji, gdzie dostępnych jest aż 20 poziomów.

Jednocześnie WH-CH720N to także najlżejsze nagłowne słuchawki z ANC tego producenta – ważą zaledwie 192 gramy. Firma postawiła tu także na ergonomiczny kształt, który ma zapewnić komfort noszenia przez dłuższy czas – bezproblemowo nadadzą się również podczas dłuższych sesji użytkowania, ponieważ wbudowany akumulator pozwala na nawet 35 godzin słuchania muzyki z włączonym ANC.

Wisienką na torcie ma tu być świetna jakość dźwięku dostosowana do przeróżnych gatunków muzycznych oraz czysty dźwięk podczas rozmów telefonicznych za sprawą wbudowanych mikrofonów z funkcją tłumienia szumów z otoczenia. Producent nie zapomniał też o technologiach Fast Pair oraz Swift Pair.

Słuchawki WH-CH720N trafią do sprzedaży już w marcu w trzech wersjach kolorystycznych – czarnej, niebieskiej i białej – w cenie wynoszącej ok. 600 złotych.

Sony WH-CH520 – tanie nauszne słuchawki dla fanów długiego słuchania muzyki

Dla użytkowników, którzy nie potrzebują technologii redukcji hałasu i preferują nauszną budowę, model WH-CH520 okaże się idealny. Najmocniejszą cechą tych słuchawek jest czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora – sprzęt bez ładowania działa nawet 50 godzin.

Warto zaznaczyć, że Sony także postawiło tu na jakość dźwięku odtwarzanej muzyki – zarówno WH-CH720N, jak i WH-CH520 zostały wyposażone w system DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), mający na celu zapewnienie najlepszych możliwych doznań audio.

Podobnie, jak w droższym modelu, słuchawki te mają oferować czysty dźwięk podczas rozmów telefonicznych, dzięki wbudowanym mikrofonom, wspieranym tłumieniem szumów.

Ponadto, WH-CH520 otrzymały systemy szybkiego połączenia się z urządzeniami – Swift Pair i Fast Pair.

A to wszystko będziemy mogli nabyć w naprawdę dobrej cenie, wynoszącej ok. 280 złotych. Słuchawki trafią do sprzedaży w marcu w czterech kolorach: czarnym, niebieskim, beżowym i białym.