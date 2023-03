Nowe słuchawki JBL pozwolą cieszyć się głębokim basem przez ponad 70 godzin

Marka JBL zaprezentowała soje nowe bezprzewodowe słuchawki, które łączą w sobie głęboki bas, długi czas pracy na baterii, ciekawe opcje kolorystyczne i rozsądną cenę. To może przyciągnąć do nich wielu użytkowników. Co dokładnie oferują?

Fajnie kolorki, za którymi się obejrzysz

JBL Tune 720 BT to bezprzewodowe słuchawki nauszne, które wyglądają bardzo podobnie do modelu, który swoją premierę miał na początku tego miesiąca. Mam tutaj na myśli JBL Tune 520 BT. To nie jest oczywiście zarzut w stronę tego sprzętu, ponieważ cechuje go raczej standardowy design, do którego ciężko się przyczepić.

Producent wyposażył nowy model w nauszniki o dokładnie takich samych wymiarach jak w Tune 520 BT – mają one promień 7,34 cm i głębokość 3,1 cm. Ponadto producent zapewnia, że słuchawki są lekkie i wygodne, nawet po wielu godzinach słuchania. JBL Tune 720 BT składają się na płasko, dzięki czemu bez problemu można je schować do plecaka lub torby i zabrać ze sobą.

Podobnie jak w przypadku wspomnianego przeze mnie wcześniej modelu, JBL postawił tutaj na 4 warianty kolorystyczne: czarny, biały, niebieski oraz fioletowy. To ten ostatni najbardziej przyciąga wzrok. Z pewnością wielu z Was spojrzałoby na takie słuchawki, gdyby zobaczyło je na sklepowej półce wśród tłumu innych czarnych urządzeń.

JBL Tune 720 BT (źródło: materiały prasowe producenta)

Słuchawki JBL Tune 720 BT – co oferują?

Dwa aspekty, które producent szczególnie podkreśla w specyfikacji tych słuchawek to „potężny dźwięk” JBL Puree Bass oraz czas pracy na baterii. Technologia Puree Bass ma zapewnić najwyższą jakość dźwięku i świetne odwzorowanie niskich tonów.

Jeśli chodzi o czas pracy na jednym ładowaniu, to JBL Tube 720 BT zostały wyposażone w akumulator o pojemności 500 mAh, który wedle zapewnień producenta ma wystarczyć na 76 godzin nieprzerwanego słuchania muzyki. Ponadto dodatkowe 3 godziny pracy słuchawek będzie można uzyskać już po 5 minutach od podłączenia ich do ładowarki.

JBL Tune 720 BT (źródło: materiały prasowe producenta)

Dźwięk jest przesyłany na słuchawki za pomocą technologii Bluetooth 5.3. O jego wysoką jakość zadbać ma zastosowany przez producenta 40 mm przetwornik dynamiczny. Sprzęt może pochwalić się pasmem przenoszenia dźwięku 20 Hz – 20 kHz, a także impedancją 32 Ω.

Bezpłatna aplikacja JBL Headphones pozwala dostosować dźwięk użytkownika za pomocą korektora. Słuchawki umożliwiają sterowanie dźwiękiem, głośnością i połączeniami za pomocą przycisków na nauszniku. JBL Tune 720 BT obsługują również wielopunktowe połączenie Bluetooth.

Słuchawki będą mogły też pochwalić się rozsądną ceną. W swoim komunikacie prasowym producent poinformował, że sugerowana cena detaliczna JBL Tune 720 BT będzie wynosić 389 złotych.