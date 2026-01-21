Nadciągają nowe Chromebooki. Z procesorem, który wiele obiecuje

Chromebooki to bardzo dobre laptopy do określonych zastosowań – szczególnie związanych z nauką. Już niebawem do sprzedaży wejdą dwa nowe modele firmy Acer, którymi warto się zainteresować z kilku powodów.

Acer Chromebook 311 i Chromebook Spin 311 – nowe laptopy do nauki

Acer zaprezentował dwa nowe laptopy edukacyjne, kierowane przede wszystkim do młodszych uczniów. Chromebook 311 (C725/C725T) cechuje się klasyczną konstrukcją, a Chromebook Spin 311 (R725T) ma zawias 360 stopni, umożliwiający korzystanie z urządzenia jak z tabletu. Literka T w nazwie produktu oznacza obecność ekranu dotykowego, a w każdym przypadku mowa jest o panelu IPS o przekątnej 11,6 cala i rozdzielczości HD (1366×768 pikseli).

Nowe Chromebooki są pierwszymi z oferty firmy Acer, w których zastosowano procesor MediaTek Kompanio 540, który zadebiutował jesienią 2025 roku. To chipset wyposażony w ośmiordzeniowe CPU o częstotliwości taktowania sięgającej 2,6 GHz, jednostkę graficzną Arm Mali-G57 MC2 oraz pakiet energooszczędnych rozwiązań, dzięki którym laptopy mają działać długo między ładowaniami. W przypadku opisywanych modeli mowa jest konkretnie o maksymalnie 15 godzinach. Pozytywnie na mobilność wpływa ponadto waga, mieszcząca się w widełkach 1,17-1,26 kg.

Acer Chromebook 311 (fot. Acer)

Sama wydajność również ma stać na wysokim poziomie – po pierwsze za sprawą wspomnianego procesora, a po drugie – dzięki 8 GB RAM typu LPDDR5X. W przypadku systemu Chrome OS taka ilość pamięci jest jak najbardziej w porządku. Do tego dochodzi szybka łączność bezprzewodowa – Wi-Fi 6E lub nawet Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.2 lub 5.3. Całość uzupełniają pary gniazd USB typu C oraz USB typu A.

W jednym i drugim Chromebooku nie zabrakło również kamerki Full HD i dwóch mikrofonów, dzięki którym możliwa jest nauka zdalna, jak i wspólne realizowanie projektów na odległość. Za ciekawostkę można natomiast uznać dodatkowy klawisz Quick Insert do aktywacji przydatnych funkcji. Wszystko wieńczy solidna konstrukcja, odporna na zarysowania, upadki i przypadkowe zalania. Laptopy są ponadto proste w naprawie.

Acer Chromebook Spin 311 (fot. Acer)

Ile kosztuje nowy Chromebook Acera?

Oba laptopy trafią do sprzedaży w Europie już w marcu 2026 roku. Ceny modelu Acer Chromebook 311 rozpoczną się od 329 euro (równowartość ~1390 złotych), a za Acer Chromebook Spin 311 będzie trzeba zapłacić minimum 379 euro (~1600 złotych).