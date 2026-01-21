Xiaomi stworzyło smartwatch dla dzieci. I zrobiło to dobrze

Na rynku jest bardzo niewiele sensownych smartwatchy dla dzieci, które faktycznie są czymś więcej niż tylko lokalizatorem GPS, który większe znaczenie ma dla rodziców niż ich pociech. Xiaomi Kids Watch stanowi próbę wypełnienia tej luki.

Xiaomi Kids Watch to ciekawie pomyślany smartwatch dla dzieci

Xiaomi Kids Watch – jak sama nazwa wskazuje – to smartwatch dla dzieci, który został od początku do końca zaprojektowany z myślą o ich potrzebach i preferencjach. Ma 1,75-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 390×450 pikseli, otoczony jest ośmiokątną ramą z czterema fizycznymi przyciskami oraz dwoma aparatami: 5 Mpix do selfie i 8 Mpix do uwieczniania wspomnień. Odchylana konstrukcja pozwala wygodnie korzystać z nich obu.

Magazyn danych o pojemności 16 GB pomieścić ma sporo plików, a 1 GB RAM – zapewniać nienaganną płynność działania. Na uwagę zasługuje również akumulator o pojemności 740 mAh – producent nie podaje wprost, na jak długo wystarczy jedno ładowanie, ale można się spodziewać całkiem przyzwoitego wyniku. Co więcej, wystarczy 30-minutowe uzupełnianie energii, by osiągnąć poziom 50% naładowania.

Xiaomi Kids Watch (fot. Xiaomi/Gizmochina)

Jeśli chodzi o funkcjonalność, zegarek Xiaomi Kids Watch obsługuje rozmowy głosowe, tekstowe i wideo, monitoruje zdrowie i kondycję, oferuje 18 trybów sportowych i został też wyposażony w NFC (do obsługi kart dostępu). Ma także wbudowany moduł GPS do śledzenia lokalizacji – to jedna z funkcji dla rodziców, podobnie jak wirtualne ogrodzenie (z powiadomieniami o jego przekroczeniu). Nie zabrakło również przycisku SOS.

Do tego firma Xiaomi chwali się pomyślnym przejściem ponad 170 testów jakości i bezpieczeństwa. Warto wspomnieć chociażby o wodoodpornej konstrukcji (do 20 m) oraz szyfrowaniu danych.

Ile kosztuje dziecięcy zegarek Xiaomi Kids Watch?

Na razie wiemy tylko o premierze w Chinach. Xiaomi Kids Watch trafi tam do sprzedaży 27 stycznia 2026 roku, a jego cena wyniesie 1399 juanów, co po obecnym kursie przekłada się na ~725 złotych. Producent przygotował dwie wersje kolorystyczne: Star River Blue (niebieska) oraz Nebula Purple (fioletowa).