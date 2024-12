Honor kopiuje Huawei. Tym razem chodzi o słuchawki

Kojarzysz Huawei FreeClip? To te słuchawki, które cechują się oryginalną konstrukcją przypominającą klipsy. Honor postanowił skopiować ten pomysł i tak oto powstały słuchawki Honor Select LCHSE. Przy okazji zaprezentował też inny, bardziej tradycyjny model: Earbuds X8.

Słuchawki Honor Select LCHSE wyglądają zupełnie jak Huawei FreeClip

Chociaż Huawei w 2020 roku dokonał całkowitej sprzedaży marki Honor, regularnie na rynku pojawiają się urządzenia z logiem tej drugiej, do złudzenia przypominające modele pierwszego. Z taką właśnie sytuacją mamy też do czynienia teraz – zaprezentowane w grudniu słuchawki Honor Select LCHSE wyglądają zupełnie jak Huawei FreeClip. I choć to bardzo dobra inspiracja, to jednak sam fakt wypuszczenia takiego sprzętu może budzić mieszane emocje.

Zostawmy jednak tło i skupmy się na gwiazdach tego artykułu. Honor Select LCHSE to otwarte słuchawki bezprzewodowe, które w dużej mierze zostały wykonane ze stopu tytanu. Jeden i drugi klips waży tylko 5,1 grama, a towarzyszące im etui ładujące jest ponoć zaprojektowane w taki sposób, by otwieranie i zamykanie go jedną ręką było wygodne i bezproblemowe.

Honor Select LCHSE (fot. Honor)

Aby zapewnić wysoką jakość dźwięku, słuchawki wykorzystują 10,8-milimetrowe przetworniki dynamiczne z podwójnym obwodem magnetycznym i membranami pokrytymi tytanem. Technologia kierunkowej transmisji dźwięku zapobiegać ma ponadto wyciekowi dźwięku, pomimo otwartej konstrukcji.

Honor wyposażył swoje urządzenie także w dwa mikrofony współpracujące z systemem redukcji szumów podczas połączeń głosowych. Wypada też wspomnieć o 7-godzinnym czasie działania (wydłużającym się do 36 godzin przy użyciu etui) oraz konstrukcji odpornej na zachlapania i kurz – według normy IP54.

Tak jak można się było tego spodziewać, słuchawki Honor Select LCHSE są wyraźnie tańsze od swoich sióstr z logo Huawei. Podczas gdy za FreeClip w dniu premiery trzeba było zapłacić 1299 juanów / 899 złotych, Honor wycenił swoją nowinkę na 399 juanów (równowartość ~225 złotych).

A do tego całkiem tanie słuchawki Honor Earbuds X8

Równocześnie zaprezentowane zostały całkowicie bezprzewodowe słuchawki Honor Earbuds X8 o tradycyjnej konstrukcji. Producent wyposażył je w 10-milimetrowe membrany kompozytowe z warstwą tytanu oraz moduł Bluetooth 5.3 z kodekami SBC i AAC. Mają też mikrofony z funkcją redukcji szumów oraz akumulatory zapewniające do 9 godzin pracy na jednym ładowaniu (lub 40 godzin z etui).

Honor Earbuds X8 (fot. Honor)

Słuchawki Honor Earbuds X8 ważą tylko po 3,8 grama i również są pyło- i wodoodporne w klasie IP54. Ich cena w Chinach wynosi natomiast 299 juanów (~170 złotych). Szczegóły na temat globalnej dostępności nie zostały jak na razie przedstawione.