Dziwne dźwięki dochodzą z etui twoich AirPodsów Pro? Nie bez powodu

Czy Twoje AirPodsy Pro, umieszczone w etui, wydają dziwne dźwięki? Mają ku temu ważny powód. Okazuje się też, że Apple dalej nie uporało się z problematycznymi alarmami, które nie włączają się w iPhone’ach na czas.

AirPods Pro 2 wydają dziwne dźwięki – dlaczego?

Wokół słuchawek AirPods Pro często pojawiają się ciekawe doniesienia. Niedawno wyciekły informacje na temat opracowywanej przez producenta trzeciej generacji. Wynikało z nich m.in., że ten sprytny sprzęt będzie jeszcze lepiej wspomagał śledzenie zdrowia użytkownika – m.in. mierzył jego temperaturę czy monitorował tętno.

Tymczasem użytkownicy AirPodsów Pro 2 zaczęli debatować o dziwnych dźwiękach emitowanych przez słuchawki, gdy te zostaną umieszczone w etui. Okazuje się, że nie jest to problem czy błąd, a dodatkowa funkcja. Słuchawki odtwarzają dźwięki w kilku sytuacjach, m.in. gdy poziom naładowania jest niski czy etui zostanie podłączone do ładowarki, to jednak nie wszystko.

AirPods Pro 2 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Marka Apple nie opublikowała żadnego konkretnego przewodnika, który pomógłby w określaniu znaczenia wydawanych dźwięków. Jednak na stronie wsparcia wspomniano, że słuchawki ulokowane w etui ładującym mogą co jakiś czas emitować cichy dźwięk. Wszystko po to, aby zagwarantować użytkownikowi najlepsze działanie zainstalowanych w AirPodsach mikrofonów i głośników (np. podczas testów słuchu).

Niektóre z emitowanych dźwięków można wyłączyć. W tym celu należy połączyć akcesorium ze smartfonem, przejść do Ustawień i stuknąć w ikonę AirPods. Następnie na liście trzeba znaleźć i wyłączyć funkcję „dźwięki etui ładującego”.

Problematyczne alarmy w iPhone’ach

Na tym jednak wieści z Cupertino się nie kończą. Okazuje się, że technologiczny gigant od dobrych kilku miesięcy walczy z problemami dotyczącymi alarmów w iPhonie. O rozpoczęciu prac naprawczych wspominano już w kwietniu 2024 roku, jednak wygląda na to, że kłopotliwej sytuacji nadal nie udało się rozwiązać.

Niektórzy użytkownicy skarżą się, że smartfony Apple nie budzą ich na czas. Część Redditerów zaznacza, że alarmy uruchamiają się o innych godzinach niż te, które zostały ustalone. Zdarza się, iż budziki wyświetlają się na ekranie jako typowe powiadomienia, jednak nie wydają żadnych dźwięków ani nawet nie powodują uruchomienia wibracji. Według informacji, zgromadzonych przez The Verge, sytuacje te dotyczą zarówno osób z iOS 17, jak i iOS 18.