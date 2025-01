Creative Aurena T0 to audio-fotel kosmicznego komandora

Wbudowywanie zestawu audio w fotel nie jest najnowszym pomysłem. Ze wszystkich produktów na świecie oferujących tę funkcję, Creative Aurena T0 ma w sobie jednak największy potencjał na bycie sprzętem z najwyższej półki.

Creative i kto?

O ile większość z czytających powinna kojarzyć Creative chociaż z, nomen omen, słyszenia, to TGIF zdaje się być wielką niewiadomą. Nic dziwnego, to młody startup, który do tej pory wydał tylko jeden produkt – ale za to jaki. TGIF T0 to fotel z opatentowanym system synchronizującym pracę podparcia lędźwiowego z podstawą krzesła. Tego typu konstrukcja pozwala na wielogodzinne sesje przed komputerem bez przemęczania pleców.

Potwierdzeniem słów TGIF niech będzie fakt, że model T0 został oficjalnym fotelem wykorzystywanym w LPL – profesjonalnej chińskiej lidze League of Legends, a także wykorzystano go trakcie XIX Igrzysk Azjatyckich w 2023 roku.

TGIF T0 (źródło: TGIF)

Specyfikacja Creative Aurena T0

Czym zatem jest Creative Aurena T0? To wspólny pomysł TGIF i giganta branży audio, który łączy wysoką jakość dźwięku z wygodą najwyższej klasy. Wykorzystując konstrukcję TGIF T0 umieszczono w niej zintegrowany system głośników oparty na technologii SoundBlaster CMSS-3D+. Efektem jest przestrzenny dźwięk, który sprawdzi się zarówno podczas rozgrywki, jak i w trakcie filmowego seansu przed monitorem.

Aby cały system audio działał czysto i sprawnie, w fotelu znajduje się jeszcze jeden ważny element – dedykowana karta dźwiękowa z układem X-Fi, wbudowanym procesorem DSP i obsługująca ww. CMSS-3D+.

Creative Aurea T0 (źródło: Creative)

Creative i TGIF przewidują, że T0 Aurena, dzięki idealnej równowadze między komfortem a dźwiękiem, może „zrewolucjonizować gamingowe doświadczenia”. Niewykluczone, że będziecie mogli poczuć tę rewolucję na własnej skórze i uszach. Premiera fotela została zaplanowana na drugi kwartał 2025 roku.

Z pewnością nie będzie to tanie rozwiązanie, ale jeżeli faktycznie w parze z nieziemskim designem będzie iść immersyjny dźwięk i wytchnienie dla lędźwi, z pewnością niejeden gracz będzie gotów wyłożyć nieco więcej pieniędzy.