Słuchawki do TV. To ma dużo sensu – szczególnie w takim wydaniu

Dobry zestaw kina domowego potrafi zapewnić rewelacyjne wrażenia podczas oglądania TV. Jednak czasem priorytety są inne i właśnie po to powstały słuchawki Sennheiser RS 275 – pozwalają cieszyć się dobrym dźwiękiem w trakcie seansów, bez zakłócania ciszy pozostałym domownikom czy też sąsiadom. Ty możesz liczyć na prywatność w sferze audio, reszta – na spokój.

Sennheiser RS 275 – bezprzewodowe słuchawki do telewizora

Dziś miejsce ma polska premiera, ale po raz pierwszy poznaliśmy Sennheiser RS 275 jeszcze w styczniu. To tak naprawdę zestaw, na który składają się słuchawki HDR 275 i transmiter BTA1. Zacznijmy od tych pierwszych. Dzięki bezprzewodowej łączności zapewniają wysoki komfort użytkowania – także przy większej odległości od ekranu. Ważą jedynie 195 gramów i mają miękkie poduszki wykonane z oddychającego materiału, co ma pozwalać na wygodne korzystanie przez wiele godzin.

Po naładowaniu akumulatora do pełna, zapewniają nawet 50 godzin działania. Spośród innych liczb warto wspomnieć o paśmie przenoszenia od 6 do 22000 Hz, czułości na poziomie 104 dB (SPL) oraz głośności sięgającej 106 dB. Do jej regulacji służą teksturowane przyciski na obudowie.

Sennheiser RS 275 (fot. Sennheiser)

Słuchawki obsługują kodeki SBC, AAC, LC3, aptX i aptX Adaptive, a za łączność bezprzewodową odpowiadają technologie Bluetooth 5.4 i Auracast. Zasięg dochodzi nawet do 50 metrów, więc można udać się do kuchni po napój i nie stracić ani słowa z dialogu bohaterów.

Na wzmiankę zasługuje również aplikacja Sennheiser Smart Control Plus (dostępna na urządzenia z Androidem oraz iPhone’y), która pozwala na dostosowanie brzmienia do własnych preferencji, jak również wzmocnienie basu czy też uwydatnienie dialogów. Nie zabrakło także wirtualnych efektów przestrzennych.

Sennheiser RS 275 TV Headphones (fot. materiały prasowe)

Transmiter BTA1, poza utrzymywaniem łączności ze słuchawkami, oferuje rozszerzone opcje poprawy dźwięku, przyciski do wygodnej zmiany ustawień oraz komplet gniazd: HDMI, optyczne, mini jack i USB.

Ile kosztują słuchawki Sennheiser RS 275?

Zestaw Sennheiser RS 275 powoli trafia do polskich sklepów. Jego katalogowa cena wynosi 1059 złotych, a w pudełku odnajdujemy: słuchawki, transmiter i metalowy stojak. Dodatkowo, w drugiej połowie marca pojawi się również możliwość zakupu samego transmitera BTA1 – za 589 złotych.