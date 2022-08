Co nowego Bose może wnieść do kategorii dousznych słuchawek z ANC? Sprawdźmy

Firma Bose może jeszcze w tym roku wprowadzić nową wersję swoich bezprzewodowych słuchawek dousznych wyposażonych w aktywną redukcję szumów. Co nieoficjalne doniesienia mówią o Bose QuietComfort Earbuds II?

Co zaoferują słuchawki?

Przecieki dotyczące nowej generacji słuchawek od Bose pojawiły się na portalu WinFuture. Zastosowanie aktywnej reedukacji szumów w słuchawkach dousznych stawia Bose QuietComfort Earbuds II w tej samej „klasie” co AirPods Pro i Samsung Galaxy Buds 2 Pro, które również są wyposażone w tę technologię.

Rendery, które pojawiły się w nieoficjalnych doniesieniach pokazują, że słuchawki będą występować w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej. Jeśli chodzi o wygląd QuietComfort Earbuds II, to jest on bardzo podobny do poprzedniej generacji słuchawek od Bose.

Urządzenie będzie oczywiście używać technologii Bluetooth do łączenia się z smartfonem. Słuchawki mają oferować do 6 godzin pracy na jednym ładowaniu. Doniesienia nie precyzują jednak czy maksymalny czas pracy, o którym mowa, dotyczy urządzenia z włączoną funkcją ANC (aktywnej redukcji szumów), czy też nie.

Portal WinFuture podkreśla, że konstrukcja nowych słuchawek stała się znacznie bardziej kompaktowa w porównaniu z pierwszą generacją produktu. Dzięki temu budsy mają mniej wystać z ucha ich użytkownika. Tak jak w przypadku ich poprzednika, razem z urządzeniem dostaniemy etui ładujące, w którym energię będzie można uzupełnić przez port USB typu C.

Słuchawkami Bose QuietComfort Earbuds II będzie można sterować zarówno za pomocą dotykowych paneli, znajdujących się na zewnątrz obudowy, jak i używając aplikacji Bose. Producent ma zapewnić możliwość korzystania z korektora graficznego podczas słuchania, wyboru źródła dźwięku czy ustawienia jednego z trybu pracy słuchawek.

Ile zapłacimy za Bose QuietComfort Earbuds II?

Doniesienia sugerują, że premiera nowych słuchawek od Bose może odbyć się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Można więc spodziewać się, że wkrótce dostaniemy więcej informacji dotyczących nadchodzącej premiery. Bose QuietComfort Earbuds II mają być sprzedawane w USA za 299 dolarów (równowartość ~1435 złotych). Oznacza to, że nowa generacja słuchawek będzie o 20 dolarów (~95 złotych) droższa od poprzedniego modelu.