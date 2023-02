Nowe słuchawki JBL to sprzęt dla wyjątkowego użytkownika

Szukacie właśnie wyjątkowych słuchawek, które łączą wykorzystanie najnowszych technologii i sprawdzonych, tradycyjnych rozwiązań, aby zaoferować słuchającemu niezwykłe doświadczenia audio? Spójrzcie zatem na ten sprzęt od JBL.

JBL Tour One M2 – wyjątkowe technologie

Podstawą współczesnych słuchawek bezprzewodowych jest oczywiście aktywna redukcja szumów, której nie zabrakło również w Tour One M2. Cztery mikrofony oraz True Adaptive Noise Cancelling wraz z opcją dostosowania poziomu redukcji skutecznie pomogą Wam wybrać interesujący Was stopień odizolowania od otoczenia.

Źródło: JBL

Jeżeli jednak zależy wam na tradycyjnym wykorzystaniu mikrofonu, z pomocą przychodzi funkcja Smart Talk, która rozpoznaje głos użytkownika, czy Personal Sound Amplification, która wzmocni go bez konieczności zdejmowania słuchawek. Możliwe jest również skontrolowanie, w jakim stopniu chcecie słyszeć własny głos dzięki technologii VoiceAware, a opcja TalkThru wstrzyma muzykę podczas odbierania połączenia i przywróci odtwarzanie po zakończonej rozmowie.

Ale to nie wszystko. Słuchawkami można sterować bez użycia rąk za pomocą asystentów głosowych Google lub Alexa. Wisienką na cyfrowym torcie jest współpraca z aplikacją JBL Headphones, gdzie skonfigurujemy korektor dźwięku, dostosujemy ANC czy spersonalizujemy panel dotykowy. Tour One M2 korzystają z technologii Bluetooth 5.2 – słuchawki zostaną zaktualizowane do standardu 5.3 LE wiosną 2023 roku. Akumulator powinien wystarczyć na 50 godzin słuchania muzyki i rozmów. W przypadku korzystania z ANC czas pracy może skrócić się do 30 godzin.

Sprzęt klasy premium

JBL Tour One M2 wykorzystują przetworniki o średnicy 40 mm, a ich brzmienie zostało skalibrowane zgodnie ze standardami Pro Sound, dzięki czemu możemy spodziewać się czystego wokalu, wyrazistych niskich tonów oraz dobrej reprezentacji przestrzennej instrumentów. Pasywne pasmo przenoszenia wynosi od 10 Hz do 40 kHz, impedancja sięga 32 omów, a maksymalny poziom ciśnienia akustycznego osiąga wartość 93 dB.

Tour One M2 (Źródło: JBL)

Słuchawki będą wkrótce dostępne w sprzedaży dwóch kolorach – szarym i czarnym. W zestawie, oprócz okablowania, znalazło się również miejsce na twarde, eleganckie etui do przenoszenia sprzętu. JBL Tour One M2 wyceniono na 1549 złotych.