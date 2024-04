Tak sprawdzisz, czy Twój komputer obsłuży najnowsze funkcje Windows 11

Nastała era sztucznej inteligencji. Skąd jednak masz wiedzieć, czy Twój komputer jest gotowy na tę rewolucję? Otóż da się to w prosty sposób sprawdzić – wystarczy zajrzeć do Menedżera zadań systemu Windows 11.

Czy Twój komputer z Windows 11 to AI PC?

Aby komputer mógł zostać określony jako „AI PC” (czyli komputer osobisty gotowy do obsługi sztucznej inteligencji), musi spełnić kilka wymagań. Bo choć tradycyjne pecety również mogą współpracować z algorytmami, językami i modelami AI, to jednak nie każde urządzenie ma ku temu odpowiednie warunki.

Kluczową rolę odgrywa akcelerator sprzętowy optymalizujący zużycie energii i wykorzystanie mocy obliczeniowej w procesach związanych z AI. Taki komponent nazywany jest NPU, co rozwija się w Neural Processing Unit, czyli jednostkę przetwarzania neuronowego.

Tak jak GPU odpowiada za przetwarzanie grafiki, a CPU – za poszczególne procesy zachodzące w komputerze, tak NPU służy do obsługi złożonych obliczeń i analiz dokonywanych przez algorytmy sztucznej inteligencji. Jednostka jest oddelegowana wyłącznie do tego zadania, dzięki czemu robi to szybko i efektywnie.

Które procesory mają NPU i jak się o tym przekonać?

NPU nie jest samodzielnym podzespołem, lecz częścią platformy SoC. Konkretnie: tych najnowszych układów, takich jak Intel Core Ultra czy AMD Ryzen Pro 8000, a także Qualcomm Snapdragon X Elite. Jeśli nie masz pewności, czy Twój komputer dysponuje takim komponentem, to uruchom Menedżera zadań, przejdź do zakładki Wydajność i tam (jeśli jest) znajdziesz „NPU 0” wśród CPU, pamięci czy dysków.

screen: Dell

Identyfikację „AI PC” poprzez Menedżera zadań zaproponowała firma Dell na swojej oficjalnej stronie. Wcześniej podobne wskazówki przedstawił Intel, który zasugerował również, że laptopy gotowe na erę sztucznej inteligencji mają też specjalne klawisze Copilot (po prawej stronie spacji).

System Windows 11 wymaga jednostek NPU do obsługi niektórych funkcji i rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji. Bez niego użytkownicy nie skorzystają na przykład z narzędzia AI Explorer, które pozwolić ma na odnalezienie (i odzyskanie) wszystkiego, co robiło się na komputerze (pomyśl o tym jak o rozbudowanej Osi czasu).

Jeśli Twój komputer ma procesor z NPU, to możesz liczyć na to, że najnowsze funkcje systemu Windows 11 (a także jego następcy) bez problemu na nim zadziałają.