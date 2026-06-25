Wielka zmiana w świecie Androida. Google miało „nóż na gardle”

Google z kretesem przegrało w sądzie. Firma już wkrótce wprowadzi szereg zmian w jednej z najważniejszych aplikacji na Androida. Wszystko przez spór z producentem i wydawcą gier.

Google już wkrótce wprowadzi zmiany, które nakazał sąd

Spór pomiędzy Google a Epic Games trwa już od dobrych kilku lat. Wszystko zaczęło się w sierpniu 2020 roku, kiedy to amerykański producent i wydawca gier wdrożył własny system płatności w grze Fortnite – dlatego, iż firmy, takie jak Google czy Apple, potrącały sporą kwotę za każdą dokonaną przez konsumentów transakcję. Z czasem Fortnite został usunięty przez Google ze sklepu Play z powodu naruszenia regulaminu.

Na reakcję Epic Games nie trzeba było długo czekać. Firma postanowiła pozwać Google nie tylko za samą prowizję, ale przede wszystkim za utrudnianie płatności zewnętrznych czy niezgodny z prawem monopol na sklep z aplikacjami. Sąd już w 2023 roku przyznał rację Epic Games oraz nakazał gigantowi z Mountain View wdrożenie zmian, w tym m.in. dopuszczenie konkurencyjnych sklepów, dostęp do katalogu aplikacji czy umożliwienie skorzystania z innej metody płatności.

Google postanowiło jednak odwołać się, ale w 2025 roku sąd apelacyjny podtrzymał wcześniejsze ustalenia. Teraz wreszcie firma rozpoczęła dostosowywanie się do wyroku i wdraża szereg zmian w sklepie. Amerykański gigant wkrótce obniży opłaty, a także zaakceptuje alternatywne metody płatności.

Już wkrótce nastąpią znaczące zmiany w sklepie Google Play

Jedną z głównych zmian jest umożliwienie deweloperom oferowania konsumentom innych opcji płatności niż Google. Twórcy aplikacji będą mogli również dodawać linki do stron internetowych, aby odesłać użytkowników do wybranych systemów rozliczeniowych.

Google pobierze opłaty w wysokości od 10 do 25% z rocznych przychodów. Dodatkowo do pierwszego miliona dolarów rocznych przychodów firma pobierze podstawową, 10% opłatę, a powyżej miliona – 20% dla nowych aplikacji i 25% dla istniejących. Z kolei dodanie linków zewnętrznych to kolejne 20% dla aplikacji o przychodach przekraczających milion dolarów rocznie. Ponadto za transakcje realizowane przez Google Play nakładana jest dodatkowa, 5% opłata.

Zmiany w płatnościach w sklepie Play (źródło: Google | Android Developers)

Zmiany w sklepie Play będą obowiązywać od 30 czerwca 2026 roku w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Wielkiej Brytanii i USA, a do końca 2026 roku również w Australii, Japonii i Korei Południowej. Wdrażanie nowego systemu na całym świecie ma zakończyć się do września 2027 roku.

Spór między Epic Games i Google toczy się inaczej niż spór z Apple

Warto nadmienić, że spór pomiędzy Epic Games a Google potoczył się nieco inaczej niż ten z Apple. Sąd stwierdził, że Google jest monopolistą, jeśli chodzi o sklep z aplikacjami, gdyż Android uznawany jest jako platformę otwartą, a sklep Play zdominował rynek.

Apple natomiast ma własny i zamknięty na innych ekosystem, przez co według decyzji sądu nie narusza prawa antymonopolowego w takim wymiarze, jak twierdzi Epic Games. Co więcej, Apple w 2021 roku zwyciężyło w sądzie, jednak producent gier odwołał się. Warto dodać, że obecnie gigant z Cupertino nie pobiera opłat za linki prezentowane w App Store.