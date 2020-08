Fortnite usunięty z Google Play i App Store. Epic Games nie chce płacić „daniny”

Twórcy Fortnite’a postanowili, że nie będą już oddawać sporej części zysków Apple i Google. Cóż, decyzja o wprowadzeniu nowej metody płatności nie skończyła się zbyt dobrze dla Epic Games – gra została wyrzucona z dwóch największych sklepów z aplikacjami.

Epic Games vs. Apple

Wczoraj informowaliśmy, że twórcy Fortnite znaleźli sposób na obejście opłat pobieranych przez Google i Apple. Chodzi o konieczność oddawania 30% z każdej dokonanej transakcji. Firma wprowadziła bowiem nowy sposób płatności, który pomija mechanizmy Google Play i App Store, i pozwala na kupowanie V-Dolców (wirtualna waluta w grze) bezpośrednio u samego Epica.

Na reakcję Apple nie musieliśmy długo czekać. Zespół Tima Cooka stwierdził, że Epic Games złamał obowiązujący regulamin, więc należy mu się odpowiednia kara. Trzeba przyznać, że firma z Cupertino zastosowała najmocniejszy cios, jaki mogła zadać – Fortnite został wyrzucony z App Store. Tak, gry nie można już pobrać na iPhone’a czy iPada.

Epic Games najwidoczniej spodziewał się mocnej reakcji. Producent gier sprawnie udostępnił film nawiązujący do słynnej reklamy „1984” stworzonej Apple. Oczywiście celem materiału jest przede wszystkim dotarcie do fanów gry i przedstawienie im firmy z Cupertino, jako tej złej strony. Można odnieść wrażenie, że cała akcja została zaplanowana już wcześniej i co więcej, należy dodać, że pod względem marketingowym jest przeprowadzana w naprawdę dobry sposób.

Trzeba przyznać, że Epic Game potrafi w dobry PR (fot. Epic Games, YouTube)

Oczywiście nie skończyło się tylko na krótkim filmiku. To byłoby stanowczo za mało – w końcu Epic Games został odcięty od milionów potencjalnych klientów. Twórcy Fortnite’a wystosowali więc pozew, w którym oskarżają Apple o działania niezgodne z prawem antymonopolowym.

Apple, w oświadczeniu dla serwisu The Verge, poinformowało, że planuje współpracować z Epic, aby rozwiązać problem, ale nie ma zamiaru tworzyć specjalnych zasad dla tylko jednej firmy.

Google dołącza do walki i usuwa Fortnite

Działania Epic Games, będące próbą ominięcia wymaganych systemów płatności, nie spodobały się również Google. Firma rozwijająca Androida również pobiera 30% z każdej transakcji i podobnie jak Apple, zdecydowała się usunąć Fortnite ze swojego sklepu z aplikacjami.

Google w oświadczeniu stwierdza, że Android oferuje otwartość i możliwość dystrybucji aplikacji za pomocą różnych sklepów. Mimo tego, dla twórców gier, którzy decydują się na korzystanie z Google Play, przygotowane są wytyczne i zasady. Obowiązują one wszystkich programistów i nie ma mowy o wprowadzaniu specjalnych udogodnień dla wybrańców. Firma podkreśla, że zamierza kontynuować rozmowy z Epic i jeśli będzie to możliwe, przywróci Fortnite z powrotem do sklepu.

Warto dodać, że użytkownicy Androida wciąż pomogą pobrać grę, ale z pominięciem Google Play. W tym celu należy odwiedzić oficjalną stronę internetową Fortnite.