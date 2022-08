vivo ulepszy projekt swojego składanego smartfona. Zrobi to na 3 sposoby

W kwietniu tego roku premierę miał smartfon vivo X Fold – pierwszy składany model w portfolio tego producenta. Najnowsze przecieki sugerują, że jego następna może być lepszy na co najmniej trzech płaszczyznach. Znamy też termin, w jakim prawdopodobnie zostanie zaprezentowany.

vivo X Fold S nadchodzi

Na początku kwietnia chiński producent smartfonów wydał swojego pierwszego składaka: vivo X Fold. Wewnątrz niego zamontowany został procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 oraz bateria o pojemności 4600 mAh obsługującą ładowanie przewodowe o mocy 66 W. Najnowsze przecieki dotyczące jego następcy, czyli vivo X Fold S, wskazują na to, że pod każdym z wymienionych aspektów, będzie to telefon lepszy.

Jak poinformował w chińskim serwisie Weibo użytkownik Panda is Bald, nadchodzący smartfon od vivo ma między innymi zastąpić dotychczasowy procesor jego lepszą wersją, czyli Snapdragonem 8 Plus Gen 1. Do tego planuje się powiększenie baterii do 4700 mAh. Producent pozwoli na ładowanie jej za pomocą przewodu, z mocą 80 W. Wszystko wskazuje na to, że pozostałe elementy specyfikacji mogą pozostać niezmienione względem poprzednika.

vivo X Fold (źródło: vivo)

Model X Fold ma wewnętrzny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 8,03 cala, korzystający z technologii LTPO. Jest on zdolny do wyświetlania obrazu z odświeżaniem o częstotliwości 120 Hz w rozdzielczości 2K. Ekran zewnętrzny otrzymał z kolei przekątną 6,53 cala, również korzysta z matrycy AMOLED i takiej samej częstotliwości odświeżania, co wewnętrzny. Ponadto w urządzeniu zamontowano 12 GB pamięci RAM, a pamięć wbudowana jest dostępna w dwóch opcjach: 256 GB i 512 GB.

Aparat umieszczony w otworze na froncie ma matrycę o rozdzielczości 16 Mpix, zaś na tyle znalazł się potężny aparat główny złożony z czterech modułów: szerokokątnego obiektywu i matrycy 50 Mpix z laserowym autofocusem, ultraszerokokątnego obiektywu z sensorem 48 Mpix, teleobiektywu z matrycą 12 Mpix i obiektywu peryskopowego z pięciokrotnym zoomem optycznym, połączonego z czujnikiem 8 Mpix.

Znamy też przybliżoną datę premiery

Ten sam użytkownik zdradził również, że premiera nadchodzącego smartfona vivo ma mieć miejsce już w przyszłym miesiącu. Nie przekazał on jednak informacji o jego dostępności czy przewidywanej cenie.

Poprzednik X Fold S kosztował na premierę w Chinach od 11999 juanów, co w bezpośrednim przeliczeniu daje nam około 8200 złotych. Dostępna była również opcja za 12999 juanów (~8890 złotych). Skoro nadchodzący smartfon ma być jego ulepszoną wersją, to spodziewać się można, że producent podwyższy nieco cenę względem poprzednika.