Składany smartfon Xiaomi będzie miał aparat 108 Mpix. I co jeszcze?

Mimo że Samsung wprowadza na rynek coraz więcej składanych smartfonów, a konkurencja (jako tako) stara mu się dotrzymać kroku, to wciąż nie ma ich zbyt wiele. Składany smartfon Xiaomi może zadebiutować już w przyszłym roku i właśnie poznaliśmy pierwsze informacje na jego temat.

Składany smartfon Xiaomi

Wiele osób z niecierpliwością czeka na składany smartfon Xiaomi, przede wszystkim dlatego, że może być znacznie tańszy niż podobne konstrukcje konkurencji – a przynajmniej polityka cenowa tego producenta daje taką nadzieję.

Rok temu pojawiły się informacje o patencie na składany smartfon Xiaomi. Producent zastrzegł konstrukcję z klapką, której wizualizację (opartą na dokumentach, przygotowanych przez samą firmę) możecie zobaczyć poniżej.

Tak może wyglądać składany smartfon Xiaomi (źródło: @WaqarKhanHD, windowsunited.de)

Oczywiście wcale nie musi to oznaczać, że właśnie tak będzie wyglądać pierwszy składany smartfon Xiaomi, ponieważ producent zastanawia się także nad składaną w dwóch miejscach konstrukcją. Ta ostatnia jest jednak ogromnym wyzwaniem, dlatego firma z Państwa Środka może na początku wprowadzić na rynek coś mniej spektakularnego, szczególnie jeśli myśli o tym, jak o produkcie dla mas, a nie pokazie swoich możliwości, jak to było w przypadku Xiaomi Mi MIX Alpha.

Składany smartfon Xiaomi – pierwsze informacje o specyfikacji

XDA Senior Member, kacskrz, w kodzie MIUI 12 odkrył dowód na to, że Xiaomi poważnie myśli o składanym smartfonie. Okazuje się, że jego nazwa kodowa to „cetus”. Po dokładniejszej analizie, ekipa xda-developers nie ma wątpliwości, że jest to składana konstrukcja.

Co więcej, udało się też wyciągnąć pierwsze informacje na temat specyfikacji tego smartfona. W oprogramowaniu odnaleziono wzmiankę o aparacie głównym o rozdzielczości 108 Mpix i procesorze Qualcomm Snapdragon. Nie wiadomo jednak, po jaki konkretnie układ sięgnęło Xiaomi, ale można się spodziewać modelu z serii 800.

xda-developers informuje również, że „centus” ma pracować pod kontrolą systemu Android 11. To na razie wszystko, co składany smartfon Xiaomi zdradził na swój temat, ale jeżeli producent nie anuluje go „po drodze”, to powinniśmy sukcesywnie poznawać kolejne jego tajemnice.

Najważniejsza i tak zapewne jednak będzie cena, ponieważ to ona najczęściej jest kryterium o największej wadze. Oby Xiaomi nas nie zawiodło.