Oppo może dostać na wyłączność nowego Snapdragona z serii 800

Pierwsza wzmianka o procesorze Qualcomm Snapdragon 870 pojawiła się już w sierpniu 2020 roku, a teraz okazuje się, że prawdopodobnie w pierwszej kolejności znajdzie się na pokładzie smartfona marki Oppo. Co więcej, może ona mieć też wyłączność na niego, przynajmniej na jakiś czas.

Ekskluzywność to prawdziwa zmora dla klientów, ponieważ zmusza ona do kupienia konkretnego produktu (nierzadko w konkretnym miejscu), nawet jeśli nie jest to najkorzystniejsza opcja na rynku. Najwyraźniej jest to jednak złoty interes dla wszystkich firm, ponieważ to bardzo często spotykane zjawisko (na przykład kilka smartfonów marki Sony i Motorola było dostępnych początkowo wyłącznie w sieci Plus).

Oppo może dostać na wyłączność procesor Qualcomm Snapdragon 870

Kolejne doniesienia na temat układu Snapdragon 870 same w sobie nie są dla nas niespodzianką, ponieważ spodziewaliśmy się premiery wersji „lite” Snapdragona 875. Jednakże według nich, nowy procesor Qualcomma w pierwszej kolejności trafi na pokład smartfona marki Oppo. Co więcej, niewykluczone, że będzie ona miała na niego wyłączność, przynajmniej przez jakiś czas – takie głosy też się pojawiają.

Według Digital Chat Station, który znany jest z dostarczania wiarygodnych informacji na temat planów różnych producentów, Oppo testuje „podkręconą” wersję Snapdragona 865, w której najwydajniejszy rdzeń pracuje z częstotliwością aż 3,2 GHz (vs 3,1 GHz w Snapdragonie 865+, zatem teoretycznie wydajność powinna być jeszcze wyższa). Według leakstera, możemy mieć tu do czynienia właśnie z procesorem Snapdragon 870, czyli nieco słabszą wersją flagowego Snapdragona 875.

Qualcomm Snapdragon 870 będzie jeszcze wydajniejszy niż Qualcomm Snapdragon 865+ (źródło: Qualcomm)

To pierwsze takie partnerstwo Oppo z Qualcommem

Oppo od lat stosuje w swoich smartfonach procesory Qualcomma, aczkolwiek w pewnym momencie większość urządzeń tej marki miało na pokładzie układy MediaTeka. Najwyraźniej jednak Chińczycy zamierzają zacieśnić swoją współpracę z Amerykanami, skoro jest mowa o ekskluzywnym dostępie do platformy mobilnej Snapdragon 870.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Przy okazji można też przypomnieć inne doniesienia, które niedawno ujawniły, że pierwszym smartfonem z procesorem Qualcomm Snapdragon 875 na chińskim rynku będzie kolejny flagowiec Xiaomi z serii Mi, a ponadto firma ta ma mieć, przynajmniej w swojej ojczyźnie, wyłączność na ten układ przez jakiś czas.

Zobacz też: