Tak wygląda nowy składany smartfon Samsunga z klapką na żywo!

Podczas ostatniej konferencji dla deweloperów Samsung poinformował, że „bada” nową formę składanego smartfona, tym razem z klapką. Ostatnio pojawiły się doniesienia, że Koreańczycy zaprezentują go już w lutym 2020 roku, wraz flagowcami z serii Galaxy S11. Wydaje się to bardzo prawdopodobne, ponieważ urządzenie jest niemal gotowe do masowej produkcji – właśnie mamy okazję zobaczyć, jak wygląda ten sprzęt na żywo!

Składane smartfony to dla Samsunga nie pierwszyzna, bowiem Koreańczycy z Południa wprowadzili już na rynek Galaxy Fold oraz Samsunga W20 5G. Nie wszystkim jednak spodobało się połączenie inteligentnego telefonu i tabletu, szczególnie że ww. modelom można wiele zarzucić, jeśli chodzi o ich design. W oczy kłuje sporych rozmiarów wycięcie w większym ekranie wewnątrz i ogromne ramki wokół mniejszego na zewnątrz.

Nowy składany smartfon Samsunga z klapką

Na szczęście, tego typu konstrukcje mogą przybrać różną formę, czego dowodem są Huawei Mate X i nowa Motorola RAZR. Prywatnie najbardziej przekonuje mnie ta ostatnia, ponieważ nie każdy potrzebuje mieć w kieszeni połączenie inteligentnego telefonu i tabletu – dlatego cieszę się, że również inni producenci są zainteresowani taką koncepcją składanego smartfona. Podczas tegorocznej konferencji Samsung potwierdził, że także ją „bada”.

Prace najwyraźniej muszą być na naprawdę zaawansowanym etapie, ponieważ w sieci pojawiły się zdjęcia składanego smartfona z klapką autorstwa południowokoreańskiego producenta. Najprawdopodobniej mamy tu do czynienia z prototypem, a nie gotowym produktem, gdyż nigdzie nie widać loga marki. Nie ulega jednak wątpliwości, że jest to urządzenie od Samsunga, bowiem na składanym ekranie wyświetlany jest interfejs One UI.

Załączone poniżej zdjęcia zdradzają naprawdę dużo. Po pierwsze, na zewnętrznej stronie klapki znajduje się malutki wyświetlacz, dający podgląd na godzinę, datę i inne najważniejsze informacje. Obok niego umieszczono podwójny aparat z diodą doświetlającą. To ostatnie jest lekkim zaskoczeniem, ponieważ mówiło się, że Samsung zastosuje w tym smartfonie potrójny. Najwyraźniej jednak zdecydowano się tylko na dwa, aby obniżyć koszty – w końcu konstrukcja ta ma być znacznie bardziej przystępna cenowo niż Galaxy Fold za 9000 złotych.

Jeśli zaś chodzi o wnętrze nowego składanego smartfona Samsunga, to pokrywa je składany na pół ekran z niewąskimi ramkami dookoła oraz okrągłym otworem na aparat do selfie i rozmów wideo po środku górnej części. Urządzenie wygląda też na całkiem smukłe. Na dolnej krawędzi znajduje się złącze USB-C i grill głośnika. Wiele osób może ucieszyć fakt, że nie ma tu ogromnej brody jak w nowej Motoroli RAZR (aczkolwiek w jej przypadku jest ona tam nie bez powodu).

Co sądzicie o nowym składanym smartfonie Samsunga z klapką? Przekonuje Was bardziej niż Galaxy Fold? Nieoficjalnie mówi się, że urządzenie może kosztować równowartość zaledwie ~850 dolarów (~3250 złotych), więc nie należy spodziewać się topowej specyfikacji. Z drugiej strony, gdyby w Polsce kosztował on 3499 złotych, sam mocno zastanowiłbym się nad jego zakupem, bo pomimo że nie bardzo podoba mi się One UI, to mam ogromny sentyment do telefonów z klapką, a za nową Motorolę RAZR trzeba będzie zapłacić w Polsce około 7000 złotych.

Dzięki Błażej za cynk!

Źródło: Weibo via xda-developers