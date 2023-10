Ten składany smartfon cofa się w czasie do 2005 roku

Tęsknicie za telefonami z 2005 roku, jednak nie chcielibyście pozbywać się funkcji, jakie oferują obecnie smartfony? W Japonii powstało urządzenie, które stara się połączyć oba światy.

Retro smartfon

Telefon z klapką. Gdyby poprosić kilkanaście osób o opisanie takiego urządzenia, niewykluczone, że część młodego pokolenia wskazałaby np. Samsunga Galaxy Z Flip jako wzór. Osoby z dłuższym stażem na Ziemi mogłyby za to sięgnąć pamięcią do XX wieku oraz początku XXI wieku i przypomnieć sobie o czasach, kiedy takie urządzenia oznaczały kompaktowy telefon z klawiaturą u dołu i ekranem u góry.

P-UP World Mode 1 RETRO II próbuje przypomnieć swoim istnieniem, co rozumieliśmy przez pojęcie „telefon z klapką” dwadzieścia lat temu – podaje to jednak we współczesnym, androidowym stylu. Smartfon wyposażono w 3,5-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości HD+ (1440×720 pikseli) wewnątrz oraz dodatkowy ekran wskazujący godzinę na zewnątrz. Oprócz fizycznej klawiatury w układzie T9 urządzenie oferuje też m.in. klawisze zastępujące wirtualne przyciski na ekranie, a także guziki do odbierania/nawiązywania i kończenia/odrzucania połączenia. Smartfon waży zaledwie 145 gramów, a po złożeniu ma wymiary 112x52x20 mm.

Budżetowiec z klawiaturą

Producent postawił na układ mobilny znany z niedrogich urządzeń, czyli Helio G85 MediaTeka, a towarzyszy mu 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej z opcją rozszerzenia przez kartę microSD. Nawet zestaw aparatów jest nieco „staroświecki”, ponieważ składa się z kamerki głównej 48 Mpix z tyłu obudowy oraz z umieszczonego nad ekranem obiektywu do selfie z sensorem 13 Mpix.

P-UP Mode 1 RETRO II pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z usługami Google, dla bezpieczeństwa na jednej z krawędzi znajdziemy czytnik linii papilarnych wbudowany w przycisk zasilania, a całość utrzymuje przy życiu akumulator o pojemności 2500 mAh, ładowany poprzez port USB-C.

Wnętrze i zawias smartfona są złote, natomiast zewnętrzna strona, w zależności od wersji, pokryta jest materiałem skóropodobnym – białym lub czarnym (w obu na całej długości urządzenia biegnie czerwony pasek, co przypomina mi trochę realme 11 Pro 5G).

P-UP Mode 1 RETRO II zadebiutuje oficjalnie w sprzedaży w Japonii 20 października 2023 roku i wraz z podatkami będzie kosztować 29800 jenów (równowartość ~850 złotych). Szansa na to, że pojawi się w Europie, jest raczej nikła, ale kto wie, czy kilka osób nie sprowadzi tego telefonu jako ciekawostki.