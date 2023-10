Już można zgłaszać propozycje na Młodzieżowe Słowo Roku 2023

Język nieustannie się zmienia i ewoluuje, i na pewno nie jest to coś, z czym należy walczyć, choć naturalnie trzeba też dbać o swoje dziedzictwo. Każda generacja ma jednak swoje unikalne słownictwo. Wkrótce poznamy Młodzieżowe Słowo Roku 2023, a pierwszym etapem jest zebranie propozycji na nie. Przyjmowanie kandydatów już się rozpoczęło.

Ruszyło przyjmowanie propozycji na Młodzieżowe Słowo Roku 2023

Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku organizowany jest rok rocznie od 2016 roku przez Wydawnictwo Naukowe PWN pod patronatem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego. Młodzieżowym Słowem Roku 2022 została essa, która z jakiegoś powodu była jednym z kandydatów na… Boomerskie Słowo Roku 2023 (ostatecznie nie wygrała). Teraz przyszedł czas, aby poznać Młodzieżowe Słowo Roku 2023.

Pierwszym etapem tegorocznego plebiscytu jest przyjmowanie propozycji. Słowa, które mogą powalczyć o tytuł Młodzieżowego Słowa Roku 2023, można wysyłać za pomocą formularza, dostępnego na stronie internetowej sjp.pwn.pl do 8 listopada 2023 roku, do godziny 12:00. Za jednym razem można zgłosić tylko jedno słowo – wymagane jest wyjaśnienie jego znaczenia.

Ponadto w formularzu trzeba podać swój adres e-mail i wiek (do wyboru są dwie opcje: 13-17 oraz 18 i więcej). Wymagane jest też potwierdzenie zapoznania się z regulaminem plebiscytu i zaakceptowania jego treści. Ponadto można wyrazić chęć otrzymania e-booka, a także otrzymywania wiadomości marketingowych, aczkolwiek nie jest to koniecznie.

Kiedy poznamy Młodzieżowe Słowo Roku 2023?

Jak zostało wspomniane, propozycje na Młodzieżowe Słowo Roku 2023 będą przyjmowanie do 8 listopada 2023 roku, do godziny 12:00. Głosowanie rozpocznie się tydzień później, 15 listopada 2023 roku o godzinie 12:00, i potrwa do 30 listopada 2023 roku, do godziny 12:00. Głosowaniu poddanych zostanie 20 wybranych słów.

Młodzieżowe Słowo Roku 2023 mamy poznać najpóźniej do 31 grudnia 2023 roku – w regulaminie nie podano dokładnej daty opublikowania wyników plebiscytu. Ponadto zaplanowano Nagrodę Jury, która pozwoli wskazać najciekawsze zdaniem jurorów słowo wraz z definicją.

W skład jury konkursowego wchodzą: Anna Wileczek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – przew. jury, Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński), Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski) i Bartłomiej Chaciński („Polityka”).