Świetna wiadomość! Kurier DHL dostarczy nam paczkę w ramach Allegro Smart!

Allegro Smart! jest świetną usługą, dzięki której możemy zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy na przesyłkach. Usługa cały czas jest rozwijana o kolejne udogodnienia i możliwości. Nowe partnerstwo Allegro okaże się ukłonem w stronę nas, kupujących, ponieważ paczkę w ramach usługi dostarczy kurier DHL.

Nie tylko kurier DPD i InPost, ale i DHL

Świetnie! Najnowsza współpraca Allegro i znanej firmy kurierskiej DHL przyniesie wszystkim ogromne korzyści. Obecnie kupując przedmiot na rodzimej platformie e-commerce, chcąc wykorzystać darmową dostawę do domu w ramach Smart!, najczęściej do dyspozycji mamy firmy kurierskie takie DPD lub InPost (czasem zdarzy się też Pocztex). Niebawem się to zmieni, ponieważ w opcji dostaw pojawi się kolejny duży gracz.

źródło: Allegro

DHL jest niezwykle popularnym doręczycielem przesyłek i teraz, kupując coś na platformie Allegro, posiadacze pakietu Allegro Smart! będą mogli korzystać z darmowych dostaw tej firmy kurierskiej. To z pewnością ogromny krok w stronę użytkowników, którzy zyskają większą elastyczność w wyborze możliwości sposobu dostarczenia przesyłek.

Z usług skorzystają zarówno osoby zamawiające paczki na teren Polski, jak i za granicę do krajów takich jak: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy.

Allegro Smart coraz lepszy, ale i droższy

W listopadzie ubiegłego roku w Allegro Smart! zaszły pewne zmiany w cenach. Roczna opłata za usługę wzrosła z 49 do 59,90 złotych (gdy miesięczna subskrypcja wciąż pozostała na poziomie 10,99 złotych), a z drugiej strony zwiększono minimalną kwotę zakupów od sprzedającego.

W przypadku darmowej dostawy do automatów paczkowych i punktów odbioru minimalna kwota wzrosła z 40 do 45 złotych, a dla przesyłek kurierskich do domu z 40 do 65 złotych.

Korzystanie z Allegro Smart! jest nieco droższe, ale wciąż uważam, że Allegro daje nam wiele za niewiele – 60 złotych rocznie za darmową dostawę to wciąż niesamowicie dobry układ.

Teraz będziemy mieli jeszcze gratisowe przesyłki kolejnego dużego przewoźnika, to tylko należy pochwalić zmiany, na które zdobywa się polska platforma e-commerce.