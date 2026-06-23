Chcesz kupić składanego iPhone’a? Ta prognoza ostudzi Twój entuzjazm

Kupno składanego iPhone’a może nie być dobrym pomysłem pod względem finansowym i nie chodzi wyłącznie o jego cenę w dniu premiery.

Ile może kosztować składany iPhone?

Na temat iPhone’a Ultra wiemy już całkiem sporo. Zapowiada się interesujący, ale raczej pozbawiony rewolucyjnych pomysłów sprzęt. Co więcej, składany smartfon Apple jeszcze nie zadebiutował, a już ma problemy. Oczywiście nie oznacza to, że inne firmy stworzyły swoje składane modele bez jakichkolwiek przeszkód po drodze. Po prostu cały świat patrzy Apple na ręce, więc zazwyczaj o każdej informacji jest głośno.

Jednym z częściej poruszanych tematów jest cena iPhone’a Ultra. Możemy być pewni, że tanio nie będzie. Szczególnie, że Tim Cook, obecny dyrektor generalny Apple, zapowiedział podwyżkę cen urządzeń. Szacuje się, że składak może kosztować nawet około 2000 dolarów.

Owszem, będzie drogo, ale przecież składanego iPhone’a, gdy postanowimy przesiąść się na nowszą generację lub inny smartfon, będzie można sprzedać za spore pieniądze. Pozwoli to odzyskać niemałą część kwoty, prawda? Cóż, ten scenariusz niekoniecznie się spełni. Nowe prognozy nie są zbyt optymistyczne.

iPhone Ultra (źródło: fpt.)

Utrata wartości w przypadku iPhone’a Ultra może być naprawdę duża

Firma SellCell przeanalizowała dane dotyczące sprzedaży używanych, topowych smartfonów Apple, Samsunga, Google, Motoroli i OnePlus. Okazało się, że klasyczne smartfony w ciągu roku tracą 55,3% początkowej wartości.

Utrata wartości, gdy pod uwagę weźmiemy popularne marki, najmniej odczuwalna jest w przypadku urządzeń Apple. Seria iPhone 16 utrzymała 51,5% swojej wartości po 12 miesiącach. Natomiast smartfony OnePlus 46,8%, Google już 40,8%, Samsunga 39,5%, a modele Motoroli zaledwie 24,5%.

Jeśli chodzi o składane smartfony, to w ciągu roku tracą one aż 64,6% początkowej wartości. Przykładowo składane Pixele zachowują 37% swojej wartości, a urządzenia Samsunga 35,7%. SellCell dodaje, że właściciele klasycznych smartfonów z górnej półki tracą średnio 605,32 dolarów po roku, podczas gdy użytkownicy składaków aż 997,69 dolarów.

Firma, na podstawie tych danych, postanowiła przewidzieć, co może czekać właścicieli iPhone’a Ultra, zakładając, że jego cena w dniu premiery wyniesie 2000 dolarów. W pierwszym, bardziej optymistycznym scenariuszu, smartfon będzie wart około 1030 dolarów po 12 miesiącach – jeśli spadek ceny będzie taki, jak w serii iPhone 16.

Natomiast w drugim scenariuszu, patrząc na średnią utratę wartości składanych smartfonów, iPhone Ultra będzie wart 708 dolarów. Strata wyniesie więc niemal 1300 dolarów w ciągu zaledwie roku.