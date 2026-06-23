Xiaomi robi trzy kroki w tył i żadnego do przodu. O co tu chodzi?

Kiedy na rynku debiutuje nowa generacja smartfona każdy raczej spodziewa się, że będzie lepsza od poprzedniej – przynajmniej na papierze. Tymczasem najnowszy smartfon Xiaomi jest prawie pod każdym względem gorszy od swojego poprzednika (z wyjątkiem tych elementów, które po prostu się nie zmieniły). Mowa o Redmi 17C.
Oto smartfon Redmi 17C. Xiaomi, co robisz?
Na chińskim rynku zadebiutował smartfon Redmi 17C – pierwsza Siedemnastka w ofercie tej marki, a zarazem bezpośredni następca modelu Redmi 15C, który trafił do Polski latem 2025 roku (podobnie jak w przypadku numerycznej serii Xiaomi zdecydowano się na pominięcie liczby 16). Wspomniany poprzednik stanowił naprawdę niezłą propozycję dla osób o niedużych wymaganiach – był to kawał solidnego i całkiem nieźle wyposażonego budżetowca. Czy to samo można powiedzieć o jego następcy?
Cóż, wiele będzie zależało od ceny, ale sama specyfikacja Redmi 17C najzwyczajniej w świecie nie zachęca. To, co się nie zmieniło, to serce w postaci procesora MediaTek Helio G81-Ultra. Teraz jednak towarzyszą mu maksymalnie 4 GB RAM, podczas gdy model Redmi 15C występował nawet w konfiguracji z 8 GB.
O połowę mniej jest też pamięci masowej – maksymalnie 128 GB (a nie 256 GB). Skurczył się również akumulator – zamiast 6000 mAh ma 5160 mAh, a ładowanie może odbywać się z mocą nie 33 W, lecz jedynie 18 W.
Można się więc spodziewać, że Redmi 17C będzie działał wolniej i wymagał częstszego ładowania niż Redmi 15C. Na tym jednak nie koniec. Regres nie ominął również systemu fotograficznego – aparat z tyłu cechuje się rozdzielczością 13 Mpix (poprzednik miał 50 Mpix), a kamerka do selfie ma 5 Mpix (zamiast 8 Mpix). Cała konstrukcja natomiast jest grubsza i cięższa, no i zniknęła informacja o pyło- i wodoodporności. Tylko design się broni.
Dopełnieniem całości jest 6,88-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Pod względem technicznym stoi na porównywalnym poziomie, co ekran poprzednika. Nic nie zmieniło się też w kontekście łączności.
Podsumujmy i porównajmy…
Specyfikacja Redmi 17C vs Redmi 15C – porównanie:
|Redmi 17C
|Redmi 15C 4G
|Redmi 15C 5G
|Wyświetlacz
|6,88 cala,
LCD,
1640×720 pikseli,
120 Hz,
do 600 nitów
|6,9 cala,
LCD,
1640×720 pikseli,
120 Hz,
do 660 nitów
|6,9 cala,
LCD,
1640×720 pikseli,
120 Hz,
do 660 nitów
|Procesor
|MediaTek Helio G81-Ultra
(12 nm; do 2 GHz)
|MediaTek Helio G81-Ultra
(12 nm; do 2 GHz)
|MediaTek Dimensity 6300
(6 nm; do 2,4 GHz)
|RAM
|4 GB
|4 GB / 6 GB / 8 GB
|4 GB / 6 GB / 8 GB
|Pamięć masowa
|64 GB / 128 GB
|128 GB / 256 GB
|128 GB / 256 GB
|Akumulator
|5160 mAh,
ładowanie do 18 W
|6000 mAh,
ładowanie do 33 W
|6000 mAh,
ładowanie do 33 W
|Aparat z tyłu
|13 Mpix
|50 Mpix
|50 Mpix
|Aparat z przodu
|5 Mpix
|8 Mpix
|8 Mpix
|Łączność
|4G (LTE), Wi-Fi 5,
Bluetooth 5.4
|4G (LTE), Wi-Fi 5,
Bluetooth 5.4
|5G, Wi-Fi 5,
Bluetooth 5.4
|Wymiary
|171,9 × 77,8 × 8,22 mm
|171,6 × 79,5 × 8 mm
|173,2 × 81,1 × 8,2 mm
|Waga
|206 g
|205 g
|211 g
|Odporność
|–
|IP64
|IP64
O ile mniejszą ilość pamięci da się zrozumieć – wszak jej ceny poszybowały w kosmos, a w modelach budżetowych stanowi ona istotną część całego kosztu produkcji – to pozostałe pogorszenia wydają mi się nie lada osobliwością.
Ile kosztuje smartfon Redmi 17C?
Za Redmi 17C w Chinach trzeba zapłacić minimum 799 juanów (~440 złotych). Mniej więcej tyle samo kosztuje obecnie w Polsce Redmi 15C i jeśli miałbym coś doradzić, to… nie czekaj na jego następcę.