Xiaomi robi trzy kroki w tył i żadnego do przodu. O co tu chodzi?

Kiedy na rynku debiutuje nowa generacja smartfona każdy raczej spodziewa się, że będzie lepsza od poprzedniej – przynajmniej na papierze. Tymczasem najnowszy smartfon Xiaomi jest prawie pod każdym względem gorszy od swojego poprzednika (z wyjątkiem tych elementów, które po prostu się nie zmieniły). Mowa o Redmi 17C.

Oto smartfon Redmi 17C. Xiaomi, co robisz?

Na chińskim rynku zadebiutował smartfon Redmi 17C – pierwsza Siedemnastka w ofercie tej marki, a zarazem bezpośredni następca modelu Redmi 15C, który trafił do Polski latem 2025 roku (podobnie jak w przypadku numerycznej serii Xiaomi zdecydowano się na pominięcie liczby 16). Wspomniany poprzednik stanowił naprawdę niezłą propozycję dla osób o niedużych wymaganiach – był to kawał solidnego i całkiem nieźle wyposażonego budżetowca. Czy to samo można powiedzieć o jego następcy?

Cóż, wiele będzie zależało od ceny, ale sama specyfikacja Redmi 17C najzwyczajniej w świecie nie zachęca. To, co się nie zmieniło, to serce w postaci procesora MediaTek Helio G81-Ultra. Teraz jednak towarzyszą mu maksymalnie 4 GB RAM, podczas gdy model Redmi 15C występował nawet w konfiguracji z 8 GB.

Redmi 17C (fot. Xiaomi)

O połowę mniej jest też pamięci masowej – maksymalnie 128 GB (a nie 256 GB). Skurczył się również akumulator – zamiast 6000 mAh ma 5160 mAh, a ładowanie może odbywać się z mocą nie 33 W, lecz jedynie 18 W.

Można się więc spodziewać, że Redmi 17C będzie działał wolniej i wymagał częstszego ładowania niż Redmi 15C. Na tym jednak nie koniec. Regres nie ominął również systemu fotograficznego – aparat z tyłu cechuje się rozdzielczością 13 Mpix (poprzednik miał 50 Mpix), a kamerka do selfie ma 5 Mpix (zamiast 8 Mpix). Cała konstrukcja natomiast jest grubsza i cięższa, no i zniknęła informacja o pyło- i wodoodporności. Tylko design się broni.

Redmi 17C (fot. Xiaomi)

Dopełnieniem całości jest 6,88-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Pod względem technicznym stoi na porównywalnym poziomie, co ekran poprzednika. Nic nie zmieniło się też w kontekście łączności.

Podsumujmy i porównajmy…

Specyfikacja Redmi 17C vs Redmi 15C – porównanie:

Redmi 17C Redmi 15C 4G Redmi 15C 5G Wyświetlacz 6,88 cala,

LCD,

1640×720 pikseli,

120 Hz,

do 600 nitów 6,9 cala,

LCD,

1640×720 pikseli,

120 Hz,

do 660 nitów 6,9 cala,

LCD,

1640×720 pikseli,

120 Hz,

do 660 nitów Procesor MediaTek Helio G81-Ultra

(12 nm; do 2 GHz) MediaTek Helio G81-Ultra

(12 nm; do 2 GHz) MediaTek Dimensity 6300

(6 nm; do 2,4 GHz) RAM 4 GB 4 GB / 6 GB / 8 GB 4 GB / 6 GB / 8 GB Pamięć masowa 64 GB / 128 GB 128 GB / 256 GB 128 GB / 256 GB Akumulator 5160 mAh,

ładowanie do 18 W 6000 mAh,

ładowanie do 33 W 6000 mAh,

ładowanie do 33 W Aparat z tyłu 13 Mpix 50 Mpix 50 Mpix Aparat z przodu 5 Mpix 8 Mpix 8 Mpix Łączność 4G (LTE), Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.4 4G (LTE), Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.4 5G, Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.4 Wymiary 171,9 × 77,8 × 8,22 mm 171,6 × 79,5 × 8 mm 173,2 × 81,1 × 8,2 mm Waga 206 g 205 g 211 g Odporność – IP64 IP64

O ile mniejszą ilość pamięci da się zrozumieć – wszak jej ceny poszybowały w kosmos, a w modelach budżetowych stanowi ona istotną część całego kosztu produkcji – to pozostałe pogorszenia wydają mi się nie lada osobliwością.

Ile kosztuje smartfon Redmi 17C?

Za Redmi 17C w Chinach trzeba zapłacić minimum 799 juanów (~440 złotych). Mniej więcej tyle samo kosztuje obecnie w Polsce Redmi 15C i jeśli miałbym coś doradzić, to… nie czekaj na jego następcę.