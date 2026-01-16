Światłowód w Play w nowej odsłonie. Z pakietem korzyści dla firm

Play zaktualizował swoją ofertę na światłowód dla firm. Całość została uproszczona i sprowadzona do trzech progów, a równocześnie rozszerzono pakiet dodatkowych korzyści – istotnych z perspektywy przedsiębiorców.

Ile kosztuje światłowód dla firm w Play? Nowa oferta od 2026 roku

Nową ofertę internetu światłowodowego w Play tworzą trzy plany, których ceny przedstawiają się następująco:

Światłowód do 300 Mb/s – od 40 złotych + VAT / miesiąc,

Światłowód Pro do 1 Gb/s – od 60 złotych + VAT / miesiąc,

Światłowód Ultra do 8 Gb/s – od 80 złotych + VAT / miesiąc.

Podane ceny uwzględniają rabat dla klientów usług komórkowych Play (w innym przypadku trzeba doliczyć 10 złotych), a także rabaty za e-fakturę, terminowe płatności i zgody marketingowe (łącznie 8,14 złotych). Warto też od razu zaznaczyć, że umowa podpisywana jest na 24 miesiące – po tym okresie cena wzrośnie o 20 złotych miesięcznie, a następnie co rok o kolejne 10 złotych.

Więcej niż tylko szybki internet

Wróćmy jednak do ofert – poszczególne pakiety różnią się od siebie nie tylko maksymalną prędkością pobierania danych, ale też zawartością. Tylko warianty Pro i Ultra zapewniają stały adres IP oraz SLA, czyli gwarancję szybkiej naprawy w przypadku braku dostępu do internetu – czas wynosi 12 godzin w planie Pro i 8 godzin w planie Ultra.

W najwyższym pakiecie (Ultra) klienci otrzymują również niewymagający instalacji pakiet ochrony przed cyberatakami (Bezpieczny Internet dla Firm) oraz dodatkowy router mesh, pozwalający wzmocnić zasięg Wi-Fi w budynku przedsiębiorstwa.

Światłowód dla Firm w Play (2026) / screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Firmy, które nie chcą skorzystać (lub nie mają takiej możliwości) z szybszego pakietu, mogą zyskać opisane korzyści za dodatkową opłatą:

stały adres IP to koszt 10 złotych + VAT / miesiąc,

Bezpieczny Internet dla Firm kosztuje 5 złotych + VAT / miesiąc,

a router mesh – 15 złotych + VAT / miesiąc.

Warto jeszcze dodać, że w każdym pakiecie (także tym najtańszym) w cenę wliczony jest router Play Box Net, oferujący dostęp do technologii Wi-Fi 6 i zawierający 4 gigabitowe porty Ethernet LAN.

A jaka jest cena światłowodu domowego w Play?

Użytkownicy domowi mają do wyboru cztery pakiety – zawsze z routerem Play Box Net, podstawowym pakietem telewizyjnym (z 66 kanałami) i umową podpisywaną na 24 miesiące. Dostępne opcje to:

do 300 Mb/s – od 60 złotych miesięcznie (w promocji 2 miesiące za darmo),

do 600 Mb/s – od 65 złotych miesięcznie (w promocji 6 miesięcy za darmo),

do 1 Gb/s – od 85 złotych miesięcznie (w promocji 6 miesięcy za darmo),

do 8 Gb/s – od 125 złotych miesięcznie (w promocji 12 miesięcy za darmo).

Dwa wyższe pakiety zawierają dodatkowo dostęp do serwisu Amazon Prime bez opłat.