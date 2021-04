Składane smartfony jeszcze długo będą jedynie ciekawostką. Kiedy się to zmieni?

Składane smartfony niewątpliwie wyglądają efektownie i zwracają na siebie uwagę, lecz nadal są nowinką, na którą zwyczajnie nie stać przeciętnego klienta. Kiedy się to w końcu zmieni i co może się do tego przyczynić?

Składane smartfony jeszcze długo będą miały marginalne znaczenie na rynku

W 2020 roku na rynek trafiło 2,8 mln składanych smartfonów. Tylko czy aż? To zależy, z której strony na to spojrzeć, jednak faktem jest, że liderem w tym segmencie jest Samsung, bowiem w ubiegłym roku tylko on sam dostarczył do sklepów ponad 2 mln urządzeń z serii Galaxy Z Fold i Galaxy Z Flip (ponad 80% całości)!

W kolejnych latach na rynek będzie trafiało coraz więcej składanych konstrukcji, aczkolwiek ich udziały w całym segmencie smartfonów nadal można porównać do kropli w morzu.

Według prognoz Counterpoint Research, w 2022 roku składane smartfony będą stanowiły „już” 1,2% wszystkich dostarczonych na rynek smart-telefonów. To zauważalnie więcej niż w 2020 roku, bowiem wówczas był to zaledwie ułamek procenta z 1,3 mld wszystkich smartfonów, jakie trafiły do sklepów, jednak wciąż relatywnie mało.

Kiedy wzrośnie popyt na składane smartfony?

Counterpoint Research zauważa jednak, że w tym roku na rynku pojawiły się już Huawei Mate X2 i Xiaomi Mi MIX Fold, a w drodze są jeszcze kolejne składane smartfony – nieoficjalnie mówi się, że tego typu konstrukcje szykują również Oppo i Vivo oraz Google. W związku z tym oczekuje się, że na rynek będzie trafiać coraz więcej takich urządzeń – w 2022 roku może to być już ponad 18 mln.

Niemała liczba, aczkolwiek – ja już zostało wspomniane – będzie to zaledwie 1,2% wszystkich smartfonów, jakie zostaną dostarczone na rynek w 2022 roku. Według Counterpoint Research, prawdziwy wzrost popularności zacznie się dopiero wtedy, gdy składane smartfony będą dostępne za 1000-1500 dolarów i w segment ten wejdzie więcej producentów (co już się dzieje).

Huawei Mate X2 (źródło: Huawei)

Co więcej, obserwatorzy rynku oczekują, że sytuacja diametralnie się zmieni, gdy Apple wprowadzi na rynek składanego iPhone’a. Bo chociaż zapewne będzie kosztował krocie, to gigant z Cupertino nieraz upowszechnił jakiś produkt czy rozwiązanie, podczas gdy konkurencja próbowała robić coś podobnego bez skutku przed nim. Nie należy się jednak spodziewać tego wcześniej niż dopiero w 2023 roku.

Co ciekawe, Counterpoint Research uważa również, że składane smartfony zyskają na popularności tylko wtedy, gdy producenci otrzymają wsparcie ze strony producentów oprogramowania. System i aplikacje muszą bowiem odpowiednio działać na tego typu konstrukcjach, by zapewnić pozytywne doświadczenie podczas korzystania z nich.